    社會

    清廢棄物收不到錢！清潔工爆氣「把垃圾倒回去」 屋主傻眼提告

    2026/03/13 06:17 記者王捷／台南報導
    武男受託清運陳女房屋，不滿委託人欠費失聯，竟擅闖屋內倒回垃圾並留紙條討債。陳女提告侵入住宅，雙方和解後法院判決公訴不受理。示意圖與本案無關。（資料照）

    武男受託清運陳女房屋，不滿委託人欠費失聯，竟擅闖屋內倒回垃圾並留紙條討債。陳女提告侵入住宅，雙方和解後法院判決公訴不受理。示意圖與本案無關。（資料照）

    清垃圾收不到錢，清潔工氣到把垃圾搬回屋內！武姓男子清理陳姓女子的房屋，不滿委託人欠款，把垃圾再搬回屋內，留紙條稱「大家都是賺辛苦錢」，陳女提告侵入住宅罪後，雙方和解撤告，台南地方法院判決公訴不受理。

    判決指出，武男先前受綽號「阿嘎」的男子委託，清運陳女名下台南市房屋內的廢棄物。清運作業於去年6月13日展開，同月16日完工。事後「阿嘎」未按時支付清潔費，武男聯繫無果，心生不滿。

    去年7月4日下午，武男明知房屋已清理完畢，未徵得屋主同意便前往該房屋。他以不詳方式開啟大門大鎖侵入屋內，棄置十餘包廢棄物。為逼迫「阿嘎」出面，他留下紙條寫道：「大大老闆，清潔費麻煩幫我處理，大家都是賺辛苦錢，不要事情做好搞消失，電話不接，LINE不回，我6台車清潔工，小武」。陳女發現後報警。

    依刑法規定，武男涉犯侵入住宅罪嫌是告訴乃論罪，依據刑事訴訟法規範，告訴乃論罪的告訴人，可以在第一審辯論終結前撤回告訴；告訴經撤回者，法院應該諭知不受理判決，且得不用經過言詞辯論。

    經查，武男與陳女在審理期間順利達成調解，陳女具狀向法院撤回告訴。承辦法官審酌調解筆錄及撤回告訴狀，確認雙方和解無誤。因訴追條件已消滅，法院依規定不經言詞辯論，諭知公訴不受理判決。

