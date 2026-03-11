銀行尊榮室爆衝突！抓髮推倒女經理還砸物 台中暴走男下場曝

台中地院判毛男3月徒刑、拘役20日。（資料照）

毛姓男子到銀行替母親辦理基金贖回，不滿處理方式與態度竟當場情緒失控，在尊榮室內對女經理與理財專員動手動腳，女經理被扯髮推倒在地，員工衝入時更看到她「一頭亂髮倒在地上」的驚悚畫面，台中地院審理後，依傷害、毀損等罪判毛男3月徒刑、拘役20日。

事件發生在2022年9月20日，毛男與妹妹前往台中某銀行分行，欲替母親辦理基金贖回事宜，兄妹兩人與余姓女經理及許姓理財專員一同進入尊榮室洽談，過程中，毛男疑對銀行人員處理方式與服務態度感到不滿，情緒突然失控，先是抓住余的頭髮，接著猛力推向桌邊，導致對方重心不穩跌倒在地。

當時在外辦公的黃姓理財專員聽到尊榮室內傳出巨大聲響與尖叫聲，急忙衝進查看，一開門便見余跌坐地面、頭髮凌亂，毛男仍情緒激動朝她揮打，黃上前阻擋時也遭波及，兩人手臂都被抓傷，混亂中，毛男仍怒氣未消，又將桌面上的計算機掃落地面，造成設備毀損。

許姓理財專員證稱，當時毛男曾不滿地說「你們不夠資格處理這件事」，隨即拿包包往她腹部砸，還用腳踢她，余姓經理見狀上前制止，反遭對方抓頭髮推倒，毛男在審理時否認動手，辯稱沒有攻擊余、黃，也沒看到桌上的計算機，法官綜合證人證詞與監視器畫面，認定其犯行明確，且事後仍否認犯行且未與被害人和解，造成被害人身心受創，最終依傷害罪判處3月徒刑、毀損罪判拘役20日，均得易科罰金，全案仍可上訴。

