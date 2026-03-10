為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    富商吃宵夜掉包10萬現金剩9千 男撿走3天才送警涉侵占送辦

    2026/03/10 14:51 記者姚岳宏／台北報導
    警方拍下康男騎車離開。（記者姚岳宏翻攝）

    警方拍下康男騎車離開。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市一名45歲張姓自營商，日前凌晨至中山區吉林路吃宵夜時，不慎遺失裝有護照、筆電及近10萬元現金的背包，警方獲報後調閱監視器，發現64歲康姓男子騎車將背包撿走，且時隔3日才將失物送交派出所，由於包內現金大幅短少僅剩9000餘元，警詢後依侵占遺失物罪嫌將康男送辦。

    張男因工作需求經常往返國外，背包內裝有重要旅行證件與營業用現金，2月27日凌晨他不慎遺失背包後，焦急前往中山分局民權一派出所報案，警方調閱案發地點及周邊監視器，發現康姓男子在現場拾獲背包並翻閱內容物後，直接帶著背包騎乘機車離開，警方檢視畫面確認特徵，擴大追查其行蹤與身分。

    直到3月2日上午，康男才將背包送交至大同分局延平派出所，警方通知張男領回失物時，經清點發現原本的近10萬現金僅剩下9000餘元，面對質疑，康男堅決否認侵占，辯稱撿到包包時裡面就只有這些錢，不過，由於康男自拾獲起超過3日才將物品送交警方，且對於延遲送交的行徑無法提出合理解釋，仍依侵占遺失物罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，拾獲遺失物應儘速送交警方或相關機關處理，勿因一時貪念將他人物品據為己有而觸法。

    康姓男子撿走包包。（記者姚岳宏翻攝）

    康姓男子撿走包包。（記者姚岳宏翻攝）

    熱門推播