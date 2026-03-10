馬太鞍溪堰塞湖洪災19死 光復鄉長林清水100萬交保理由出爐

林清水的親友昨晚在法庭外等候，並立即籌錢100萬元等待交保，不過由於科技監控電子手環佩戴的問題，預計今天上午才能完成配戴。（記者王錦義攝）

去年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死，花蓮地檢署調查發現光復鄉長林清水在災前忙著餐敘、植牙，置百姓生命安全於不顧，起訴求刑10年。法院昨晚開庭，夜間裁定林清水100萬元交保並限制住居在其居所地，並自交保之日起限制出境、出海8月，並接受科技設備監控，預計今天上午辦理完成。

花蓮地方法院新聞稿指出，被告林清水現經檢察官提起公訴，訊問被告後，認有起訴書所載之證據方法可資佐證，被告犯罪嫌疑重大。而參酌本件被害民眾達19人，為社會重大矚目案件，惟本案已經檢察官偵查終結，本件偵查中經檢察官聲請羈押獲准後，檢察官並未再對被告為訊問，亦未再聲請延長羈押，為保障被告之辯護權益，認本件得以具保、限制住居、限制出境、出海及科技監控之方式替代羈押之處分。

法院爰命具保新臺幣100萬元，並限制住居在其居所地，並限制出境、出海8月，並接受科技監控，以確保其日後到庭。林清水的親友昨晚在法庭外等候，並立即籌錢100萬元等待交保，不過由於科技監控電子手環佩戴的流程以及測試，預計今天上午才能完成配戴。

檢方調查，去年7月底馬太鞍溪上游因土石崩落形成堰塞湖，因樺加沙颱風逼近，中央啟動防災應變。農業部林保署花蓮分署分別發布黃色、紅色警戒，但林清水在宜蘭參訪；發生洪災前一天，鄉公所僅針對大馬村香草社區、大平村二鄰及東富村阿陶莫部落等少數區域強制撤離，也未協調警方淨空警戒區域；更離譜的是，林清水在洪災前一天下午還擅離職守，前往鳳林鎮牙醫診所植牙。

去年923當天上午10點，林清水向花蓮縣災害應變中心謊報「已完成預防性撤離並無任何問題」，檢方表示，此為應付中央災害應變中心及縣府督導說詞，實際上並未清查影響範圍內實居人口，自訂比例估計相關執行撤離數據，純為虛報，亦未強制撤離所有保全戶，使不知情民眾、車輛猶在「警戒區域」內如常活動，最後釀成重大傷亡。

