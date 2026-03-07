不肖航警放水走私加熱菸收賄外 見有暴利竟自己走私 遭檢起訴

財政部關務署臺北關人員去年9月11日於桃園國際機場，查獲走私加熱菸案，查出航空警察局陳姓警員涉嫌放水收賄，案經送辦，桃園地院將其判處有期徒刑8年，檢方另發現陳員認為走私加熱菸有暴利可圖，竟然自己做起走私業務，依貪污罪嫌將其起訴，協助陳走私的胡姓男子等6名共犯也一併起訴。

檢警調查指出，陳姓警員去年4月認識楊女為首的加熱菸走私集團，由陳員利用職務之便協助走私收賄，陳見走私加熱菸有暴利，遂自己幹起走私勾當，招募胡姓男子等6人出國至日本購買加熱菸，並由陳安排入境事宜，事後依據胡等人帶回數量、每條給予130至150元不等報酬。

檢方調查，胡男等6人從去年7月4日至9月11日間，總共出國22次，都是赴日購買TEREA加熱菸，每次買100條左右，胡姓男子依照加熱菸市價給予大約1成酬勞，除最後一次被查獲而無法給付，其餘21次給付報酬高達360餘萬元，推估加熱菸市價高達3800萬元。

檢方認為，陳員未盡忠職守，反而利用其得自由出入機場管制區及值勤管制哨的機會，招募胡男等6人協助走私加熱菸入境轉賣，圖取自己利益，嚴重影響公務員的廉潔形象及機場管制的安全，所為係犯貪污治罪條例第6條的公務員就主管事務違背法令圖利罪，胡男等6人則是共犯，因此將7人都起訴，他們於偵查中自白犯罪，如於審判中繳回全部犯罪所得，請法院依規定減輕其刑。

