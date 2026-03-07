為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驚！網傳超商牛奶疑遭「扎針」 警急調監視器

    2026/03/07 15:41 記者陳建志／台中報導
    台中有網友表示，前往超商購買罐裝牛奶，要喝時卻發現蓋子旁疑似被戳了兩個小洞，二分局表示，已接獲報案，並調閱監視器釐清。（記者陳建志攝）

    台中有網友表示，前往超商購買罐裝牛奶，要喝時卻發現蓋子旁疑似被戳了兩個小洞，二分局表示，已接獲報案，並調閱監視器釐清。（記者陳建志攝）

    台中一位民眾在社群平台發文，表示2月底在台中北區一間超商購買罐裝牛奶，沒想到要喝時竟發現瓶蓋邊緣冒泡並疑似有兩個小洞，懷疑遭人「扎針動手腳」，超商得知已向警方報案；台中市第二分局表示，今天獲報後立刻調閱監視器，將通知該名購買人前來說明，超商總公司也表示，取得商品後將送交廠商進行檢驗，以確認產品是否異常。

    一位網友在社群平台發文，表示2月底在超商買了一罐瓶裝鮮奶，效期到3月8日，就沒有很急著馬上喝掉。沒想到昨天早上想拿來喝，結果轉蓋子轉到一半時，發現蓋子邊緣會冒泡泡，檢查後才發現被人戳了兩個小洞！無奈「現在連超商買個喝的都要擔心，不知道會不會被偷加料！」

    超商得知主動留言，已在第一時間全面清查該店冷藏飲品包裝，並同步調閱監視器畫面；並已聯繫廠商，溯源調查此品項，強調此事涉及公共食品安全，將會向警方報案，全力配合調查。後續也將與該名消費者聯繫，取回原產品與內容物後，安排後續採樣檢驗。

    台中市第二分局表示，今天上午已經接獲超商報案，經調閱2月25日購買時段的監視器，發現一名女性消費者當晚至該店購買牛乳等商品，結帳時曾出現倒放拿取牛奶，但現場並未出現牛奶外漏情況；警方目前已持續調閱沿線監視器，並通知該名購買人前來說明，以釐清案情。

    警方表示，超商總公司亦表示，將協助查詢相關會員購買資料，並於取得商品後送交廠商進行檢驗，以確認產品是否異常。警方同時追查自商品上架至售出期間的監視影像，確認是否曾遭他人接觸「動手腳」。

    熱門推播