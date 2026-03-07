金門民宅火警傳爆裂聲 逾7旬長輩驚險脫困

金門縣金寧鄉1戶民宅中午火警，消防人員迅速抵達現場，協助將驚魂未定的75歲長輩脫困。（讀者提供）

金門縣金寧鄉1戶民宅今天中午發生火警，1名75歲的長輩受困屋內，並傳出爆裂聲響；縣消防局火速出動6車、18人，再加上10多名主動到場義消，迅速在2樓房間將受困長者救出送醫，起火原因由消防局釐清中。

消防局勤指中心中午近1點接獲報案，指金寧鄉榜林村上后垵附近有民宅發生火災，消防局立刻出動人、車趕往；義消副總隊長董明里、中隊長洪榮華、分隊長楊俊偉等10餘名義消均加入救援行列。

消防人車到達現場，發現建築物1樓燃燒起火，有1位75歲的男性劉姓長者受困2樓屋內，據表示，火災發生時，1樓傳出爆裂聲響；小隊長許政勤、隊員李林鼎鈞將意識仍保持清醒的長者帶往安全區域，再帶離火場，並送往醫院救治。現場燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因由消防局火調科釐清中。

消防局呼籲，民眾家中勿堆積過多雜物，以保持動線暢通，以利一旦災害發生時，能順利逃生。

金門消防車抵達時，2樓窗戶冒出陣陣濃煙。（讀者提供）

金門縣金寧鄉1戶民宅中午發生火警，消防局立刻派員前往灌救， 將受困屋內的一名75歲長輩救出。（讀者提供）

發生火警的民宅內，牆壁被燒得一片焦黑。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局第一大隊副大隊長許景甫說明搶救受困長者的過程。（讀者提供）

