為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    金門民宅火警傳爆裂聲 逾7旬長輩驚險脫困

    2026/03/07 16:01 記者吳正庭／金門報導
    金門縣金寧鄉1戶民宅中午火警，消防人員迅速抵達現場，協助將驚魂未定的75歲長輩脫困。（讀者提供）

    金門縣金寧鄉1戶民宅中午火警，消防人員迅速抵達現場，協助將驚魂未定的75歲長輩脫困。（讀者提供）

    金門縣金寧鄉1戶民宅今天中午發生火警，1名75歲的長輩受困屋內，並傳出爆裂聲響；縣消防局火速出動6車、18人，再加上10多名主動到場義消，迅速在2樓房間將受困長者救出送醫，起火原因由消防局釐清中。

    消防局勤指中心中午近1點接獲報案，指金寧鄉榜林村上后垵附近有民宅發生火災，消防局立刻出動人、車趕往；義消副總隊長董明里、中隊長洪榮華、分隊長楊俊偉等10餘名義消均加入救援行列。

    消防人車到達現場，發現建築物1樓燃燒起火，有1位75歲的男性劉姓長者受困2樓屋內，據表示，火災發生時，1樓傳出爆裂聲響；小隊長許政勤、隊員李林鼎鈞將意識仍保持清醒的長者帶往安全區域，再帶離火場，並送往醫院救治。現場燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因由消防局火調科釐清中。

    消防局呼籲，民眾家中勿堆積過多雜物，以保持動線暢通，以利一旦災害發生時，能順利逃生。

    金門消防車抵達時，2樓窗戶冒出陣陣濃煙。（讀者提供）

    金門消防車抵達時，2樓窗戶冒出陣陣濃煙。（讀者提供）

    金門縣金寧鄉1戶民宅中午發生火警，消防局立刻派員前往灌救， 將受困屋內的一名75歲長輩救出。（讀者提供）

    金門縣金寧鄉1戶民宅中午發生火警，消防局立刻派員前往灌救， 將受困屋內的一名75歲長輩救出。（讀者提供）

    發生火警的民宅內，牆壁被燒得一片焦黑。（金門縣消防局提供）

    發生火警的民宅內，牆壁被燒得一片焦黑。（金門縣消防局提供）

    金門縣消防局第一大隊副大隊長許景甫說明搶救受困長者的過程。（讀者提供）

    金門縣消防局第一大隊副大隊長許景甫說明搶救受困長者的過程。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播