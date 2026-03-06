為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    生物偵檢車採購弊案 前上校吳明郎財產來源不明判刑1年半

    2026/03/06 11:35 記者張文川／台北報導
    退役上校軍官吳明郎（右著藍衣）。（資料照）

    退役上校軍官吳明郎（右著藍衣）。（資料照）

    國防部時任上校吳明郎（已退役），被控於2015年任內辦理生物偵檢車採購案時，涉嫌圖利廠商3億餘元，台北地檢署2022年依貪污圖利等罪起訴；台北地院今判決，認定圖利罪證不足，判吳明郎、邱姓女少校及廠商等9人都無罪，但吳明郎的財產來源不明罪則被判有罪，判處1年6月徒刑、褫奪公權3年，並沒收560萬元。仍可上訴。

    北檢起訴指出，國防部於2015年辦理生物偵檢車採購案，由冠宇國際電訊公司以7億5000萬元得標。檢調查出，標案由時任國防部陸軍司令部化學兵處軍品整備組上校組長吳明郎經辦，涉嫌明知冠宇公司投標文件不符規定，仍在審查結果勾選「合格」，助冠宇得標而獲利，涉嫌圖利廠商。

    檢調2021年10月間搜索12處，約談吳明郎到案，吳一度被羈押禁見，北檢2022年3月偵結，認定吳明郎等人涉圖利冠宇3億357萬餘元，吳另有560萬元不明財產，分依圖利、財產來源不明罪、偽造文書等罪起訴吳男等9人。

    案經台北地院審理近4年，今天宣判，依財產來源不明罪判吳明郎1年6月、褫奪公權3年、沒收560萬4000元不明所得；邱姓女少校、冠宇董事長陳銘宏等8人都判無罪。判決理由尚未公布。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播