前藍委重砲開轟自家軍購版本「站不住腳」！再爆：美方不會接受

國民黨立院黨團5日提出「3800億+N」軍購提案。近日已多次為相關議題發聲的國民黨前立委許毓仁，今日點出該案重大疑慮，包括在可行性、技術操作，甚至立法慣例上，都有大問題。他還說，就他與華府人士的溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」這樣的提案，也不存在所說的任何默契。文末，他更兩度勸國民黨務必「再三思」。

立法院國民黨團昨天確認黨版軍購特別條例草案，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕在點水樓宴請藍委，兩人表達會承擔幫國民黨平衡資訊的責任，要大家不要擔心選舉。與會人士還透露，這次國民黨版本與美方有「默契」，可讓國民黨在美國向美方說明。

許毓仁今日在臉書發文指出，在可行性上，分階段編列預算，等於是在向美方傳遞一個訊號：你先決定要賣我什麼，我到時候再準備錢，而且還希望能儘快交貨。「這在軍售實務上幾乎不可能。軍購從來不是像 Uber Eats 一樣，今天下單、明天到貨。」

此外，在技術操作上，這種做法反而會讓國民黨陷入更不利的政治與制度處境。未來有新的軍購案時，立法院還要再重啟審查、重新編列預算、再進行內部協商與政治攻防，可能進一步延誤原本就已經拉長的交付期，是自己拿石頭砸自己的腳。再者，武器整建本來就是一個中長期、系統性的規劃工程，通常至少以五年為期。若採取這種分段、零碎、臨時性的預算模式，不但無法進行完整的長期規劃，也無法支撐整體戰略佈局。

最後，在立法慣例上，這樣的提案同樣站不住腳。台美軍售長期以來，是建立在《台灣關係法》架構下的重要安全合作機制。通常是由中華民國提出戰備需求，美方再依照自身盤點與評估提出對應清單，雙方在既有程序中完成規劃與執行。這是一套行之有年的慣例。過去並沒有這種先分段、再斷續追加、邊走邊編的做法，美方也未必會接受這種打破既有慣例的安排。

許毓仁指出：「更重要的是，華府會如何看待這個態度？」他表示，軍售與貿易相同，都是台美關係的重中之重。購買武器、提升防衛能力，當然是一個具體需求；但更深一層，它同時也是政治夥伴關係與戰略信任的體現。華府若看到國民黨提出一個明顯低於實際需求、又缺乏制度可行性的版本，很容易得出的結論就是：國民黨並不真正願意支持軍購。這不僅會大幅傷害國民黨與華盛頓之間的夥伴關係，也會對2026與2028的政治布局造成深遠不利影響。

許毓仁指出，黨內其他人提出的8100億元版本、9000億版本，至少比較接近現實需求，如今版本簡直是「把球直接送到民進黨手上」，更諷刺的是，當中共今年大幅增加軍事預算，強化軍備與戰略壓力之際，此消彼長，難道不值得警惕嗎？

最後他也說，就他與華府人士的溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」這樣的提案，也不存在所說的任何默契。他也苦勸國民黨：「三思。再三思。」

