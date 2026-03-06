浴帽髮捲罐藏毒！檢警「狸貓換太子」 逮2移工走私2.2公斤大麻

雲林檢警聯手，將部份大麻換為鼠尾草，以「狸貓換太子」形式順利破獲越南移工走私毒品案。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署偵辦一起越南籍移工從泰國進口毒品案，阮、陳兩名移工，去年10月進口市價約300萬，重量2.2公斤大麻，警方將包裹內原有部分大麻改以兔尾草替換，並持續監控，因此順利將兩人逮捕到案，全案今（6）日偵查終結，依違反毒品危害防制條例，將兩人起訴。

雲林地方檢察署蔡少勳檢察官指揮雲林縣警察局及財政部關務署高雄關， 去年10、12月陸續將42歲阮男、25歲陳男拘提到案，並查扣手機、淨重2.2公斤大麻等物品。

請繼續往下閱讀...

檢警查出，阮、陳兩人為越籍移工，其中阮男為逃逸移工身份，兩人因先前在同一公司共事，去年兩人明知大麻為第二級毒品，是管制進出口物品，鋌而走險由陳男從泰國購買大麻，將這些毒品夾藏於浴帽及髮捲罐子內，藉此掩飾毒品外觀，再由不知情的貨運公司將毒品運送入境，準備送至雲林縣崙背鄉，讓阮男收貨。

這批毒品去年10月入境後，立即被財政部關務署高雄關查緝人員察覺內容可疑，經採樣送鑑定確認毒品後，警方將包裹內原有大麻10包取出，改以兔尾草替換，再由中華郵政人員依原寄送方式進行投遞，並持續予以監控，因此陸續將兩人順利到案。

雲林地檢署表示，全案經偵查終結，二人涉犯毒品危害防制條例「第二級毒品罪」及懲治走私條例「私運管制物品進口罪」，依法提起公訴。

檢方呼籲，近年毒品走私手法日益隱匿，常利用跨境郵寄或貨運包裹方式企圖規避查緝，將持續貫徹政府反毒政策，結合警察、海關及相關查緝機關力量，全面打擊毒品犯罪，維護國人健康及社會安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

雲林檢警聯手，將部份大麻換為鼠尾草，以「狸貓換太子」形式順利破獲越南移工走私毒品案。（雲林地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法