    首頁 > 社會

    把姪女綁電線桿！ 竹市姑姑疑不當管教遭送辦

    2026/03/05 12:45 記者洪美秀／新竹報導
    綁電線桿嚇孩子？新竹市有網友PO出有女孩疑被綁在電線桿的影片，經警方了解疑是姑姑不當管教綁姪女，已獲報受理此案。（擷取自網路Threads貼文影片）

    新竹市南區西大路與明湖路附近昨晚發生疑似姑姑不當管教，將19歲就讀新竹縣特教學校、領有心智障礙手冊的姪女綁在住家外的電線桿長達6分鐘，因被路人發現報警，且有用路人將行車紀錄器拍到女孩疑被綁電線桿影像PO上網，警方表示，獲報後就到現場處理，這名姑姑警訊稱因姪女不聽話，想嚇嚇姪女而已，警方也協同社會處社工介入關心，並依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪嫌，移請新竹地檢署偵辦。

    警方指出，今天網路社群Threads有網友發文貼出1段影片，並提到影片中有女孩被綁在家門外的電線桿，但網路影像內容不清楚，警方強調昨晚獲報就已介入處理，稱昨晚（4日）晚間8點多獲報，稱有女孩被綁在電線桿上，警方到場時，女孩已被鬆開，經詢問後是姑姑疑要管教有心智障礙的姪女，擔心姪女夜晚亂跑，單純想藉此嚇嚇姪女，並無施暴或毆打情形，且綁女孩的時間不到5分鐘。

    警方表示，此案是姪女疑不聽管教遭姑姑綁在電線桿上，已告誡家屬不得不當管教，全案也依違反家庭暴力防治法及妨害自由等罪嫌，移請新竹地檢署偵辦，並依職權通報社會處接續處理。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

