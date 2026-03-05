向土地公借發財金？ 北海宮廟大盜「釣魚」連偷4廟收押

新北市警淡水分局於元宵節凌晨獲報，水碓街福德宮傳出偷香油錢竊案，剛到任的水碓所長謝英山帶隊逮獲北海岸宮廟大盜，法院裁定羈押，續追犯行。（記者吳仁捷翻攝）

元宵節竟大膽向神明借發財金「偷錢」！新北市淡水、石門等北海岸一帶，近來傳出一名宮廟大盜，竊嫌在元宵節到淡水區水碓街土地公廟以釣魚線黏功德箱內香油錢，警方獲報，水碓派出所長謝英山帶隊查緝，人贓俱獲，而賴嫌以同一手法，偷遍北海岸四間宮廟，檢方建請法院聲押獲准，警方今仍持續追查犯行。

淡水警分局3日元宵節凌晨4時許獲報，福德宮管理員透過遠端監視器，發現廟內一名男子在功德箱前行為鬼祟，疑在「釣」香油錢，剛到任的水碓所所長謝英山率巡邏員警趕赴現場，攔截要離去的51歲賴嫌，經比對監視器影像，發現賴嫌穿著特徵與行竊過程完全吻合，人贓俱獲。

警方在賴嫌身上起獲剛竊得的現金新約1萬5000餘元，查扣大批「作案工具」，包括2組釣錢的尼龍線、美工刀、老虎鉗、剪刀各、鐵片、強力膠、除膠劑、雙面膠及自製黏貼紙片，警方查出賴嫌利用強力膠、雙面膠結合鐵片與釣魚線，以「釣魚」方式逐一黏取信眾貢獻的香油錢。

據了解，賴嫌行竊前還不忘先向土地公合十膜拜，似乎在請求神明「通融」，隨後才開始行竊，但「人在做天在看」，事跡敗露遭警方當場活逮，賴嫌落網辯稱，因生活困難，先向土地公借發財金，全案警詢後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢察署偵辦，因情節重大，檢方向法院聲押獲准。

警方深入清查發現，賴男以相同行竊手法遍及北海岸多處宮廟，除本次案件外，更涉嫌於今年1月1日下午1時許在石門北海宮行竊；2月6日深夜11時許在淡水米粉寮土地公廟行竊，當時里長雖機警利用假鈔引誘竊賊上鉤，但仍被其脫逃而未造成損失；以及在2月18日22時許於三芝智成堂竊走3萬多元。

淡水警分局呼籲，廟宇為地方信仰中心，香油錢更是信眾一分一毫的虔誠心意，切勿心存僥倖、以身試法，「舉頭三尺有神明，法律更無假期」，不論節慶與否，警方打擊犯罪絕不鬆懈。

新北市警淡水分局於元宵節凌晨獲報，水碓街福德宮傳出偷香油錢竊案，剛到任的水碓所長謝英山帶隊逮獲北海岸宮廟大盜，法院裁定羈押，續追犯行；圖為魚線等犯案工具。（記者吳仁捷翻攝）

