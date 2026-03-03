高雄警局73名中高階警官異動！趙瑞華上任首波人事案

高雄市警察局發佈73名中高階警官異動。（記者黃良傑攝）

高雄市警察局有多達4名三線一星科室主管懸缺，暫由專員代理，今（3）日下午3時正式發佈補滿，這波中高階警官共有73人異動，同時也是警察局長趙瑞華上任首波人事案。

市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經本局局長召集副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，針對品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，本次總計陞遷人員共計73人，將於3月6日到任。

異動名單如下︰

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 後勤科科長 蔡耀順 督察室督察 2 犯罪預防科科長 李正國 督察室督察 3 勤務指揮中心主任 翁仲義 督察室督察 4 防治科科長 許添富 保防科第四序列專員 5 保防科第四序列專員 楊龍祥 楠梓分局副分局長 6 楠梓分局副分局長 張家銘 鹽埕分局副分局長 7 鹽埕分局副分局長 吳政芳 仁武分局督察組組長 8 督察室督察 蔡富原 鳳山分局副分局長 9 鳳山分局副分局長 杜嘉鴻 小港分局副分局長 10 小港分局副分局長 黃彥文 湖內分局副分局長 11 湖內分局副分局長 郭佰澄 保安科警備股股長 12 督察室督察 高傳成 左營分局副分局長 13 左營分局副分局長 朱和貴 旗山分局副分局長 14 旗山分局副分局長 楊名聲 鳳山分局督察組組長 15 督察室督察 林鑫宏 新興分局副分局長 16 新興分局副分局長 高英豪 苓雅分局副分局長 17 苓雅分局副分局長 鍾睿賢 三民第一分局副分局長 18 三民第一分局副分局長 陳財源 林園分局副分局長 19 林園分局副分局長 徐志宏 交通警察大隊副大隊長 20 交通警察大隊副大隊長 蘇金良 交通警察大隊督察組組長 21 督察室督察 劉易鑫 前鎮分局副分局長 22 前鎮分局副分局長 黃國峰 林園分局副分局長 23 林園分局副分局長 陳嘉宏 旗山分局副分局長 24 旗山分局副分局長 顧盛立 左營分局交通組組長 25 前鎮分局副分局長 林宗賢 苓雅分局副分局長 26 苓雅分局副分局長 謝博文 前鎮分局副分局長 27 保安科警備股股長 陳玟華 保安科警務正 28 鳳山分局督察組組長 何昆霖 岡山分局督察組組長 29 岡山分局督察組組長 彭健彰 旗山分局督察組組長 30 旗山分局督察組組長 施東祈 督察室督察員 31 交通警察大隊督察組組長 阮豊洋 三民第一分局督察組組長 32 三民第一分局督察組組長 陳季平 督察室督察員 33 仁武分局督察組組長 潘宏炎 刑事警察大隊督察組組長 34 刑事警察大隊督察組組長 吳明忠 小港分局督察組組長 35 小港分局督察組組長 王玉文 督察室督察員 36 左營分局交通組組長 陳孟兒 楠梓分局行政組組長 37 楠梓分局行政組組長 李碧和 交通警察大隊執法組組長 38 交通警察大隊執法組組長 黃偉勝 政風室警務正 39 左營分局行政組組長 張文聰 行政科警務正 40 行政科正俗股股長 李俊杰 三民第一分局交通組組長 41 三民第一分局交通組組長 曾富達 督察室督察員 42 法制室法制股股長 郭銘賢 旗山分局行政組組長 43 旗山分局行政組組長 丁子育 督察室督察員 44 左營分局秘書室主任 陳志彥 犯罪預防科警務正 45 鼓山分局民防組組長 洪桂霖 少年警察隊行政組組長 46 少年警察隊行政組組長 林政宜 前鎮分局秘書室主任 47 前鎮分局秘書室主任 周美鳳 訓練科警務正 48 楠梓分局保防組組長 郭孟璋 岡山分局保防組組長 49 岡山分局保防組組長 林盈男 楠梓分局督察組組長 50 楠梓分局督察組組長 林明進 林園分局督察組組長 51 林園分局督察組組長 方哲雄 督察室督察員 52 仁武分局勤務指揮中心主任 張育誠 鼓山分局行政組組長 53 鼓山分局行政組組長 黃明泰 保防科警務正 54 林園分局保防組組長 張簡西國 林園分局勤務指揮中心主任 55 林園分局勤務指揮中心主任 楊志麟 督察室督察員 56 交通警察大隊勤務指揮中心主任 林永川 交通警察大隊逕行舉發組組長 57 交通警察大隊逕行舉發組組長 周春成 苓雅分局督察組組長 58 苓雅分局督察組組長 張峰銘 新興分局督察組組長 59 新興分局督察組組長 黃旭德 左營分局督察組組長 60 左營分局督察組組長 李政儒 鼓山分局督察組組長 61 鼓山分局督察組組長 周豐隆 鹽埕分局督察組組長 62 鹽埕分局督察組組長 洪緯修 督察室督察員 63 保安警察大隊勤務指揮中心主任 翁旭樞 保安警察大隊行政組組長 64 保安警察大隊行政組組長 尹俊翔 犯罪預防科 宣導股股長 65 犯罪預防科 宣導股股長 陳啟中 督察室督察員 66 刑事警察大隊行政組組長 吳政誼 少年警察隊偵查組組長 67 少年警察隊偵查組組長 張芳誠 刑事警察大隊行政組組長 68 六龜分局偵查隊隊長 陳鴻賢 刑事警察大隊肅竊組組長 69 刑事警察大隊肅竊組組長 李志祥 六龜分局偵查隊隊長 70 三民第一分局偵查隊隊長 李吉田 旗山分局偵查隊隊長 71 旗山分局偵查隊隊長 陳義先 鹽埕分局偵查隊隊長 72 鹽埕分局偵查隊隊長 李孟師 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 73 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 陳建成 三民第一分局偵查隊隊長

