高雄警局73名中高階警官異動！趙瑞華上任首波人事案

高雄警局73名中高階警官異動！趙瑞華上任首波人事案2026/03/03 16:58 記者黃良傑／高雄報導
高雄市警察局發佈73名中高階警官異動。（記者黃良傑攝）
高雄市警察局有多達4名三線一星科室主管懸缺，暫由專員代理，今（3）日下午3時正式發佈補滿，這波中高階警官共有73人異動，同時也是警察局長趙瑞華上任首波人事案。
市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經本局局長召集副局長、主任秘書、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，針對品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，本次總計陞遷人員共計73人，將於3月6日到任。
異動名單如下︰
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|後勤科科長
|蔡耀順
|督察室督察
|2
|犯罪預防科科長
|李正國
|督察室督察
|3
|勤務指揮中心主任
|翁仲義
|督察室督察
|4
|防治科科長
|許添富
|保防科第四序列專員
|5
|保防科第四序列專員
|楊龍祥
|楠梓分局副分局長
|6
|楠梓分局副分局長
|張家銘
|鹽埕分局副分局長
|7
|鹽埕分局副分局長
|吳政芳
|仁武分局督察組組長
|8
|督察室督察
|蔡富原
|鳳山分局副分局長
|9
|鳳山分局副分局長
|杜嘉鴻
|小港分局副分局長
|10
|小港分局副分局長
|黃彥文
|湖內分局副分局長
|11
|湖內分局副分局長
|郭佰澄
|保安科警備股股長
|12
|督察室督察
|高傳成
|左營分局副分局長
|13
|左營分局副分局長
|朱和貴
|旗山分局副分局長
|14
|旗山分局副分局長
|楊名聲
|鳳山分局督察組組長
|15
|督察室督察
|林鑫宏
|新興分局副分局長
|16
|新興分局副分局長
|高英豪
|苓雅分局副分局長
|17
|苓雅分局副分局長
|鍾睿賢
|三民第一分局副分局長
|18
|三民第一分局副分局長
|陳財源
|林園分局副分局長
|19
|林園分局副分局長
|徐志宏
|交通警察大隊副大隊長
|20
|交通警察大隊副大隊長
|蘇金良
|交通警察大隊督察組組長
|21
|督察室督察
|劉易鑫
|前鎮分局副分局長
|22
|前鎮分局副分局長
|黃國峰
|林園分局副分局長
|23
|林園分局副分局長
|陳嘉宏
|旗山分局副分局長
|24
|旗山分局副分局長
|顧盛立
|左營分局交通組組長
|25
|前鎮分局副分局長
|林宗賢
|苓雅分局副分局長
|26
|苓雅分局副分局長
|謝博文
|前鎮分局副分局長
|27
|保安科警備股股長
|陳玟華
|保安科警務正
|28
|鳳山分局督察組組長
|何昆霖
|岡山分局督察組組長
|29
|岡山分局督察組組長
|彭健彰
|旗山分局督察組組長
|30
|旗山分局督察組組長
|施東祈
|督察室督察員
|31
|交通警察大隊督察組組長
|阮豊洋
|三民第一分局督察組組長
|32
|三民第一分局督察組組長
|陳季平
|督察室督察員
|33
|仁武分局督察組組長
|潘宏炎
|刑事警察大隊督察組組長
|34
|刑事警察大隊督察組組長
|吳明忠
|小港分局督察組組長
|35
|小港分局督察組組長
|王玉文
|督察室督察員
|36
|左營分局交通組組長
|陳孟兒
|楠梓分局行政組組長
|37
|楠梓分局行政組組長
|李碧和
|交通警察大隊執法組組長
|38
|交通警察大隊執法組組長
|黃偉勝
|政風室警務正
|39
|左營分局行政組組長
|張文聰
|行政科警務正
|40
|行政科正俗股股長
|李俊杰
|三民第一分局交通組組長
|41
|三民第一分局交通組組長
|曾富達
|督察室督察員
|42
|法制室法制股股長
|郭銘賢
|旗山分局行政組組長
|43
|旗山分局行政組組長
|丁子育
|督察室督察員
|44
|左營分局秘書室主任
|陳志彥
|犯罪預防科警務正
|45
|鼓山分局民防組組長
|洪桂霖
|少年警察隊行政組組長
|46
|少年警察隊行政組組長
|林政宜
|前鎮分局秘書室主任
|47
|前鎮分局秘書室主任
|周美鳳
|訓練科警務正
|48
|楠梓分局保防組組長
|郭孟璋
|岡山分局保防組組長
|49
|岡山分局保防組組長
|林盈男
|楠梓分局督察組組長
|50
|楠梓分局督察組組長
|林明進
|林園分局督察組組長
|51
|林園分局督察組組長
|方哲雄
|督察室督察員
|52
|仁武分局勤務指揮中心主任
|張育誠
|鼓山分局行政組組長
|53
|鼓山分局行政組組長
|黃明泰
|保防科警務正
|54
|林園分局保防組組長
|張簡西國
|林園分局勤務指揮中心主任
|55
|林園分局勤務指揮中心主任
|楊志麟
|督察室督察員
|56
|交通警察大隊勤務指揮中心主任
|林永川
|交通警察大隊逕行舉發組組長
|57
|交通警察大隊逕行舉發組組長
|周春成
|苓雅分局督察組組長
|58
|苓雅分局督察組組長
|張峰銘
|新興分局督察組組長
|59
|新興分局督察組組長
|黃旭德
|左營分局督察組組長
|60
|左營分局督察組組長
|李政儒
|鼓山分局督察組組長
|61
|鼓山分局督察組組長
|周豐隆
|鹽埕分局督察組組長
|62
|鹽埕分局督察組組長
|洪緯修
|督察室督察員
|63
|保安警察大隊勤務指揮中心主任
|翁旭樞
|保安警察大隊行政組組長
|64
|保安警察大隊行政組組長
|尹俊翔
|犯罪預防科 宣導股股長
|65
|犯罪預防科 宣導股股長
|陳啟中
|督察室督察員
|66
|刑事警察大隊行政組組長
|吳政誼
|少年警察隊偵查組組長
|67
|少年警察隊偵查組組長
|張芳誠
|刑事警察大隊行政組組長
|68
|六龜分局偵查隊隊長
|陳鴻賢
|刑事警察大隊肅竊組組長
|69
|刑事警察大隊肅竊組組長
|李志祥
|六龜分局偵查隊隊長
|70
|三民第一分局偵查隊隊長
|李吉田
|旗山分局偵查隊隊長
|71
|旗山分局偵查隊隊長
|陳義先
|鹽埕分局偵查隊隊長
|72
|鹽埕分局偵查隊隊長
|李孟師
|刑事警察大隊偵查第五隊隊長
|73
|刑事警察大隊偵查第五隊隊長
|陳建成
|三民第一分局偵查隊隊長