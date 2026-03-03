「滾床單事件」等不到張淑娟說法 胡婉玲作證：有被周玉蔻騙的感覺

民視前總經理胡婉玲，今到高等法院為周玉蔻「晶華滾床案」出庭作證。（民眾提供）

媒體人周玉蔻、蔡玉真在民視政論節目中，直指前中國小姐張淑娟，是蔣孝嚴當年「晶華滾床緋聞案」女主角案，高等法院今傳喚時任民視副總經理胡婉玲作證，胡婉玲證稱，她要求周玉蔻要有張淑娟或晶華酒店女員工「Debbie」的說法，但等了5天始終等不到，直言「我有被騙的感覺，官司打成這樣很可悲」。

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年9月22日、23日於民視《辣新聞152》節目及個人臉書，接續發表「滾床單」等言論，一審依個資法、加重誹謗等罪判2女各1年半。

由於民視陳姓編審日前到庭證稱，他曾經向胡婉玲查證，法官因此傳胡作證。胡婉玲說，她當時只是打電話詢問政論家司馬文武，有沒有參加周玉蔻所謂的那場爆料餐會，司馬文武告訴她有參加，但現場人很多，沒聽到周玉蔻聲稱的Debbie爆料內容，胡強調這通電話並非在查證緋聞女主角是誰。

胡婉玲表示，「辣新聞152」節目自成一格，主持人周玉蔻很資深，同事也很信任，雖然查證不是副總經理的職權，但她也有告知周玉蔻，若要揭發此新聞，必須請當事人上節目說明，但後來她覺得節目在「吊胃口」，沒有當事人在場，在節目中直指女主角是張淑娟。她當天半夜睡覺起來上廁所，才發現陳姓編審傳LINE告知此事。

胡婉玲說，民視與周玉蔻的節目合約中即已明定應公平、正確，隔天9月23日上班時她就要求周玉蔻，應當有張淑娟的說法，她也問周能否請Debbie到節目中說明，但周說對方不願意，也無法提供錄音檔佐證，她同日就向上級報告，等到26日周玉蔻根本端不出東西，仍然提不出證據，反而在節目中道歉，節目內容不妥，「我有被騙的感覺」，27日董事會即決定停播該節目。

今日庭訊近3小時，周玉蔻聽完胡的證詞後說「我很難過」。合議庭定5月19日言詞辯論，審判長也提醒檢方和告訴代理人，高院近年審理188件違反個資法結合加重誹謗的案件都判6個月以下，張淑娟與檢方上訴主張一審判1年6月量刑過輕，請注意舉證說明。

張淑娟的律師吳漢成回稱，本案和連續劇一樣連演一星期，謠言廣傳於全國和網路，侵害手段和造成張女的損害程度，和其他單次誹謗言論的案件不可相提並論，且涉及個資法，應予重判。

前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲。（翻攝自臉書）

