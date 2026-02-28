為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老公留營無法回家 妻謊稱出差竟帶同袍回家睡

    2026/02/28 15:33 記者黃佳琳／高雄報導
    職業軍人阿軒（化名）因任務留營無法返家，妻子竟帶同袍回家睡。示意圖。（資料照）

    職業軍人阿軒（化名）因任務留營無法返家，妻子竟帶同袍回家睡。示意圖。（資料照）

    同為職業軍人的阿軒（化名）和小齊（化名），阿軒因留營無法返家，同為軍職人員的軒妻竟謊稱要去嘉義出差，把小齊帶回家睡，小齊勸軒妻離婚並承諾會給她幸福的未來，軒妻被成功勸說，離婚後，阿軒才得知婚姻破裂真相，怒告小齊求償50萬元，法官綜合相關事證後採信阿軒說詞，判小齊應賠20萬元。

    判決指出，阿軒和妻子2019年結婚後，因兩人都是職業軍人，平時聚少離多，2024年8月，阿軒因任務無法返家，留營的他向妻子告知此事後，軒妻也說自己有任務要去嘉義出差，阿軒本不以為意，沒想到幾天後，妻子突然跟他攤牌，說自己已愛上別人，阿軒追問後得知，妻子竟與前海巡同袍小齊發生不倫戀。

    阿軒查看妻子的手機，發現幾天前他留營無法返家，妻子根本沒有到外地出差，反而帶著小齊回家睡，且小齊還跟著軒妻一起回台東老家，小齊甚至勸軒妻離婚，並承諾在一起後會給她幸福的未來。

    阿軒氣炸，當場同意離婚，並認為小齊介入婚姻、破壞家庭，提告向他求償50萬元；高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，小齊否認與軒妻有染，辯稱當天去阿軒家時，還有其他朋友在場，但他提不出相關人證和事證，被法官認定是「幽靈抗辯」，判他應賠20萬元。

    小齊不服上訴，但同樣未舉證替自己辯護，說詞同樣不被二審法官採信，二審駁回他的上訴，全案定讞。

