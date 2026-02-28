猛男秀下體貼女客抖動 健身網紅妨害風化送辨喊無辜

新竹猛男秀郭姓健身網紅在演出時脫內褲下體貼女客抖動引爆動。（網友提供）

網路上知名的健身網紅郭姓男子，過年期間受聘到新竹市一間夜店表演猛男秀，因店內氣氛嗨到不行，且網路上也流出郭男除裸露上身，更脫掉內褲，僅用毛巾遮下體，並用下體摩蹭女客的影片。新竹市警方獲檢舉後將郭男帶回派出所「冷靜」6小時。郭男則在臉書指控自己只是單純「工作」，13年來的表演一向如此，卻被冠上妨害風化的罪名，覺得很無辜。警方證實當天確實將郭男帶回派出所製作筆錄後，依刑法妨害風化，函送偵辦。

郭男當天在新竹市夜店的猛男肌肉秀表演也被民眾拍下影片後PO網，影片中，郭男只穿著1件內褲，接著拿1條藍色浴巾包著下半身，連帶把1名女客人擁進褲襠處，接著右手一拉一扯，原本包覆住重要部位的黑色內褲被褪到大腿處，周遭客人看了都快瘋掉，尖叫聲四起。接著郭男做出「WAVE」的擺動，現場又再次傳來一陣陣的瘋狂尖叫聲，還有人在問女客人「還有在呼吸嗎？」，接著動作持續幾秒後，女客人從胯下重見天日，還被問感想。

請繼續往下閱讀...

因這段影片互動太煽情，猛男秀遭檢舉，竹市警方獲報到場臨檢，並將郭男帶回派出所。郭男事後在臉書控訴，警方告知他有人檢舉，已觀察店家1個月，但他只是第一次去這家夜店，什麼狀況都不知道下就被列為嫌疑人，甚至被依《妨害風化罪》帶回派出所，接下來的6個小時，硬要把猥褻罪、妨害風化冠在一個不知情的表演者身上，自己受邀表演猛男秀至少破千場從來沒人說這是罪，冤喊「何況我只是站著配合店家讓大家玩互動遊戲而已。」

警方回應，經檢舉指稱該酒吧有妨害風化情事，因此前往執行臨檢查緝，經調查，郭男行為已明顯逾越法律規範，疑涉有觸犯妨害風化之嫌，訊後依刑法妨害風化函辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法