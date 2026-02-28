為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    插翅也難飛！台中BMW掛拉風尾翼 台灣大道一撞拋錨糗大了

    2026/02/28 14:43 記者許國楨／台中報導
    白色BMW與前車發生碰撞。（民眾提供）

    台中市西屯區前天上演一幕「插翅也難飛」的尷尬場景，一輛白色BMW行經台灣大道與惠來路口時，不慎與前車發生碰撞，車頭嚴重受損、引擎蓋翹起變形，整輛車當場拋錨卡在路中央，儘管車尾高高豎起拉風尾翼，外型霸氣十足，卻在關鍵時刻動彈不得，成了路口最醒目的障礙物。

    從現場畫面可見，BMW車頭凹陷、保險桿脫落，零件散落一地，前方深色轎旅車車尾也明顯受損，事故發生後，BMW停在直行車道中央，後方車流一度放慢閃避，險象環生。由於該處為重要交通幹道，平日車流量大，若未即時排除，恐釀成二次追撞事故。

    第六分局市政派出所獲報立即派員趕赴現場，警方評估情勢緊急，在拖吊車尚未抵達前，員警當機立斷，徒手將無法發動的BMW緩緩推往路旁安全處，短短數分鐘內排除路障，恢復交通秩序，展現高效率處置能力。

    經查，這款新車價約180萬元、現已停產的雙門跑格車型，平日以動感操控與改裝潛力著稱，如今卻因一場事故停在路中央「展翅難飛」，駕駛對警方及時協助深表感謝，也自嘲「再好的車，碰到事故還是得靠警察的幫忙」；警方提醒，車輛若發生事故或拋錨，應立即開啟雙黃警示燈並擺放故障標誌，確保自身與其他用路人安全。

    BMW車頭嚴重受損，當場拋錨卡在路中央。（民眾提供）

    員警將拋錨的BMW推至路旁。（民眾提供）

