    社會

    30歲女敗血症就醫驚見「體內有胎盤」認了生下夭折女嬰丟棄復興山區

    2026/02/28 11:52 記者謝武雄／桃園報導
    30歲林姓女子疑似未婚懷孕，自行生下夭折女嬰丟棄復興山區，圖為山區示意圖。（記者謝武雄攝）

    一名家住桃園市復興區的30歲林姓女子疑因未婚懷孕，2月26日瞞著家人自行將女嬰生下，她發現女嬰出生後就無呼吸心跳，竟將女嬰丟在復興區巴陵山區卡拉道路旁，而林女產後出現感染、敗血問題去就醫，醫生發現她的子宮內留有胎盤，研判剛生產完，林女才坦承將夭折女嬰棄置山上，警方獲報動員搜索，找到女嬰時已明顯死亡，將報請桃園地檢署相驗。

    警方表示，昨日在巴陵山區卡拉道路找到一具全身多處擦傷、明顯死亡的女嬰遺體，雖然林女供稱生下女嬰後孩子就已無呼吸心跳，她擔心被家人責罵，才將女嬰丟在山區，但女嬰是在死後被棄置，或是生前被棄置致死，有待檢方相驗及調查釐清。

    若女嬰出生就無呼吸心跳，生母可能涉嫌遺棄屍體罪；若女嬰是被生母遺棄山裡後死亡，生母可能涉嫌遺棄致死罪。

    據悉，目前林女仍在醫院就醫，警方及桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心將待其身心狀況較為穩定後，會針對其家庭、婚姻狀況進行調查及訊問筆錄。

