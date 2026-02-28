柯文哲挑戰「一日北高」抵台中 2男舉牌嗆「勿當吳三桂」

2名男子高舉看板在後方高喊「柯文哲勿當吳三桂」、「李貞秀是台灣人還是中國人？」。（記者張軒哲攝）

民眾黨創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌今天清晨挑戰自行車「一日北高」，柯文哲下午1點半抵台中港臨港路中繼站休息，現場約逾百名支持者列隊相迎，尷尬的是，柯文哲前腳離開，2名身穿台聯青年軍背心的男子旋即高舉看板，高喊「柯文哲勿當吳三桂」、「李貞秀是台灣人還是中國人？」一度與小草互嗆。

柯文哲自嘲「年紀大、怕怕的」，他戴電子腳鐐，仍堅持分段騎乘，黃國昌則挑戰全程。柯文哲從苗栗休息騎車出發後，中途短暫搭車休息，抵達臨海路台中港入口，逾百名民眾台中市黨部志工以及民眾黨市議員參選人連小華、吳皇昇等人到場相迎，前立委蔡壁如因有其他行程缺席。

另外，媒體詢問柯文哲年底台中市長是否禮讓藍營，採藍白合作，柯文哲並無回應。記者詢問下屆立委台中海線是否再派蔡壁如出馬，柯文哲低調表示，「現在才2026」不願正面回應。

柯文哲稍事休息後，再度騎車上路，他前腳剛離開，2名身穿台聯青年軍背心的男子旋即高舉看板在後方高喊「柯文哲勿當吳三桂」、「李貞秀是台灣人還是中國人？」，2人遭小草包圍，雙方互嗆，所幸並未爆發肢體衝突。

民眾黨創黨主席柯文哲（左二）挑戰自行車「一日北高」，在台中休息後，再度騎車出發。（記者張軒哲攝）

柯文哲（右）戴電子腳鐐，仍堅持分段騎乘。（記者張軒哲攝）

