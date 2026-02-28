詐團過年不打烊！ 假銀行電郵夾帶假網站行騙

（刑事局提供）

詐騙集團過年也不打烊，冒用銀行名義發送電子郵件給予不特定對象，內容佯稱「帳戶最近在多台裝置上使用」，危害其帳戶安全為由，並附上偽冒網址連結，緊抓民眾深怕農曆年節帳戶無法使用的心理憂慮，誘導輸入信用卡資料及一次性驗證碼（OTP），導致信用卡立即遭盜刷；刑事警察局統計，農曆連假期間共有18人受騙、財損近80萬元。

刑事局表示，詐團利用本月14日至22日的過年期間，冒用銀行名義到處發送一則電子郵件，內容為「尊敬的用戶：我們注意到您的帳戶最近在多台裝置上使用，為了確保您的帳戶安全，我們已暫時暫停您的支付服務，若要恢復完整存取權限，請點擊以下連結，驗證您的帳戶與銀行卡...」，並附上偽冒網址連結。

民眾在擔心帳戶在過年期間無法存取下，只要點入連結進入對方製作的假網站，依指示輸入信用卡資料及一次性驗證碼（OTP），信用卡立即在境外遭到盜刷。

刑事局表示，由於近年銀行對於異常交易偵測與帳戶安全控管相當積極，經常主動通知客戶可疑交易情形，民眾對此類安全提醒已不陌生，也因此較容易誤信簡訊或電子郵件內容，詐團便抓準民眾對金融機構強化風控措施的認知與信任感，刻意營造與真實通知相似的情境與語氣，利用「多裝置登入」、「帳戶異常」等關鍵字，誘使民眾在擔憂之下迅速點擊連結操作，而詐團大都是境外盜刷購買虛擬貨幣，遂行洗錢，

經統計，共受理18件，財損近80萬元，最高損失為一名高雄市的謝姓上班族被因此盜刷5筆，損失17萬元。

刑事局提醒，銀行絕不會透過簡訊或電子郵件要求民眾提供完整信用卡資訊或一次性驗證碼（OTP），即便內容提及帳戶異常，也務必保持冷靜，切勿直接點擊內附連結，同時應特別留意OTP簡訊所載明的交易內容與金額資訊，若顯示為消費或交易授權，而非單純登入驗證，更須提高警覺，切勿輸入或轉傳驗證碼，正確做法是務必先冷靜3秒，並自行查詢銀行官方客服專線並主動撥打確認，避免因一時緊張而落入詐騙陷阱。

