台南東區透天民宅大火7旬嬤命喪火場 里長疑與這事有關

大批消防人員趕到失火民宅搶救。（記者王俊忠攝）

台南市東區林森路2段192巷內1處無尾巷的3樓透天民宅，於今天上午近9點許驚傳失火、有明火竄出。消防局119獲報人員受困不詳、急派大批消防人員前往灌救，火勢雖很快被撲滅；但消防員進入搜索、在屋內2樓通往3樓的樓梯間發現住在該屋的70多歲許姓阿嬤，身體明顯焦黑、氣絕身亡未送醫，警、消人員後續通報檢方相驗與調查起火原因。

先抵達現場的消防人員見這處2間透天民宅打通的住宅，有火舌與濃煙竄出，請求後續梯次救災人員支援，消防人員並破門進入屋內射水灌救，待火勢撲滅後，即入內搜索，在屋內2樓通往3樓的樓梯間發現倒臥的許姓阿嬤，身體明顯被燒焦、氣絕身亡，警消未再送醫、將報請檢方相驗查明死因及調查失火原因。

請繼續往下閱讀...

轄區崇誨里長趙洪芝趕到場表示，屋內的許阿嬤是跟她很要好的朋友，阿嬤的先生已過世，該戶1樓有大型佛堂，平時有在燒香拜拜，不知失火原因與佛堂是否有關？阿嬤平日與1名女兒同住，該女兒今天上午已外出工作，警方已聯繫上阿嬤女兒趕回家善後。

台南東區林森路二段一九二巷內無尾巷的兩戶打通透天民宅失火，一名七旬阿嬤不幸命喪火場。（記者王俊忠攝）

地方里長趙洪芝懷疑民宅失火原因與佛堂（消防員射水處）有關。（記者王俊忠攝）

