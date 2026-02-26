李貞秀國籍、戶籍雙重爭議 卓榮泰通令各部會禁止提供任何資料

政院院長卓榮泰今（26）日在院會表示，在李貞秀資格還沒有確認前，他要求各部會一律不提供任何資料，不只是機密資料，任何資料都不予提供。（記者鍾麗華攝）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院院長卓榮泰今（26）日在院會表示，在李貞秀資格還沒有確認前，他要求各部會一律不提供任何資料，不只是機密資料，任何資料都不予提供。

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆在院會後提示各位首長，前天在立法院的質詢中，有立委提出目前在立法院當中，有立委的資格尚有瑕疵、尚待確認，在提供各項資料時要特別的審慎。

卓揆表示，不管是陸委會也好、內政部也好，無論就「兩岸人民關係條例」或「國籍法」，目前的適用都有不明確及有瑕疵，甚至是不具備法定條件的現象存在。

卓揆強調，在沒有獲得進一步的確認前，請中選會能夠依照陸委會以及內政部所去函的內容，進行必要的行政作業來審慎處理。在立委資格還沒有確認前，他要求各部會一律不提供任何資料，不只是機密資料，任何資料都不予提供。

