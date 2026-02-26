社工陳尚潔出庭堅稱無罪 法院外「剴剴戰士」怒播放嬰兒哭泣

台北地院26日審理男童剴剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（記者羅沛德攝）

1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，除了劉氏姊妹已被二審重判無期與18年徒刑，檢方另案依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔，台北地院今開庭辯論，審判長辯論前先詢問陳女，確認她是否仍認為自己毫無責任？陳尚潔堅持無罪答辯，堅稱「我是出養社工，不是居托中心的主責社工」，監督保母並非她的工作目的。全案中午辯論終結，審判長諭知4月16日宣判。

今日法庭外有30餘名「剴剴戰士」到場對陳尚潔表達抗議，近乎一致身著全黑衣服、胸前別上白菊花，營造為剴剴送葬的氛圍，分別手捧剴剴照片、抱著嬰兒娃娃、嬰兒骨骸等，高呼口號痛罵陳尚潔是害死剴剴的「殺人元凶、罪魁禍首」，且「毫無悔意、說謊狡辯、枉為人母、強詞奪理、死不認罪」等，並以大聲公朝向法庭區播放嬰兒大聲哭泣的錄音檔，法庭內都聽得到。

請繼續往下閱讀...

正式辯論前，審判長先確認陳女的答辯方向有無改變，陳尚潔維持先前基調，主張她訪視剴剴並非是對保母實施監督、突襲檢查，也不會去懷疑保母有沒有好好對待小孩，她的工作是兒盟的「出養社工」。

陳尚潔強調自己不是居托中心的主責社工，監督照顧者並非她的工作目的。審判長追問其意是否為文山、樹鶯居托中心的主責社工要負責？陳女未正面回覆，仍堅稱她不是主責社工，監督保母不是她的工作目的，推稱兒盟與托育中心的合作模式與制度，有很多可以改善的地方。

審判長隨即結束辯論前訊問，正式進入辯論程序，先由檢方論告，再由陳女與律師答辯，告訴人表示意見，再由陳尚潔最後陳述。而量刑調查與量刑辯論已先行於本週一完成。

台北地院26日審理男童剴剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法