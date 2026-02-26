為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    社工陳尚潔出庭堅稱無罪 法院外「剴剴戰士」怒播放嬰兒哭泣

    2026/02/26 11:42 記者張文川／台北報導
    台北地院26日審理男童剴剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（記者羅沛德攝）

    台北地院26日審理男童剴剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（記者羅沛德攝）

    1歲10月男童「剴剴」前年底遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，除了劉氏姊妹已被二審重判無期與18年徒刑，檢方另案依過失致死罪起訴涉訪視不實的兒福聯盟社工陳尚潔，台北地院今開庭辯論，審判長辯論前先詢問陳女，確認她是否仍認為自己毫無責任？陳尚潔堅持無罪答辯，堅稱「我是出養社工，不是居托中心的主責社工」，監督保母並非她的工作目的。全案中午辯論終結，審判長諭知4月16日宣判。

    今日法庭外有30餘名「剴剴戰士」到場對陳尚潔表達抗議，近乎一致身著全黑衣服、胸前別上白菊花，營造為剴剴送葬的氛圍，分別手捧剴剴照片、抱著嬰兒娃娃、嬰兒骨骸等，高呼口號痛罵陳尚潔是害死剴剴的「殺人元凶、罪魁禍首」，且「毫無悔意、說謊狡辯、枉為人母、強詞奪理、死不認罪」等，並以大聲公朝向法庭區播放嬰兒大聲哭泣的錄音檔，法庭內都聽得到。

    正式辯論前，審判長先確認陳女的答辯方向有無改變，陳尚潔維持先前基調，主張她訪視剴剴並非是對保母實施監督、突襲檢查，也不會去懷疑保母有沒有好好對待小孩，她的工作是兒盟的「出養社工」。

    陳尚潔強調自己不是居托中心的主責社工，監督照顧者並非她的工作目的。審判長追問其意是否為文山、樹鶯居托中心的主責社工要負責？陳女未正面回覆，仍堅稱她不是主責社工，監督保母不是她的工作目的，推稱兒盟與托育中心的合作模式與制度，有很多可以改善的地方。

    審判長隨即結束辯論前訊問，正式進入辯論程序，先由檢方論告，再由陳女與律師答辯，告訴人表示意見，再由陳尚潔最後陳述。而量刑調查與量刑辯論已先行於本週一完成。

    台北地院26日審理男童剴剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（記者羅沛德攝）

    台北地院26日審理男童剴剴遭保母虐死案，傳喚被依過失致死罪起訴的社工陳尚潔，場外有婦幼保護團體及自發民眾到場聲討。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播