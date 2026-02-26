大年初五醫美診所爆槍響！負責人腿部中彈 槍手今凌晨落網

台北市大安區一家醫美診所蕭姓負責人21日開工團拜時遭槍手開槍擊中腿部，警方調查發現，槍手行兇前穿著外套及揹著背包，頭戴著深色帽子。（資料照）

台北市大安區醫美診所槍擊案有重大進展，專案小組今日凌晨5時許兵分多路，在嘉義阿里山成功緝獲涉案槍手。這名槍手在大年初五趁醫美診所蕭姓負責人主持開工團拜時，近距離開槍擊中蕭男右小腿，隨後透過變裝、現金搭車等方式製造多處斷點逃亡。大安分局警方經連日追查數位軌跡，最終掌握其藏匿處所將人逮回，目前正進一步釐清是否有黑幫背後指使及確切行兇動機。

大安分局調查，這名槍手作案規劃極其縝密，本月24日（大年初五）上午9時許，便頭戴鴨舌帽與口罩，搭乘多元計程車前往診所附近場勘逃逸路線。直至中午12時許，蕭姓負責人與員工在1樓進行團拜時，槍手迅速從蕭男背後對準其腿部開出1槍，造成蕭男右小腿中彈濺血。大樓保全見狀試圖制止，槍手竟再朝地下連開2槍威嚇，導致流彈波及3名員工，所幸送醫治療後均無大礙，蕭男經開刀後也已脫離險境。

警方清查逃逸動向發現，槍手行兇後隨即逃往巷弄停車場變裝，並返回診所附近超商利用多媒體機台叫車，搭往北投區洲美街一帶下車後便失去蹤影。為了規避查緝，槍手行兇前後搭車皆支付現金，完全未留下任何電子消費或支付資訊。警方鑑識人員在超商機台與現金上採集指紋，並結合大數據分析，確認槍手隨後南下逃往嘉義躲藏，專案小組隨即南下埋伏，於今日凌晨順利將人逮捕。

