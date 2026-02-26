為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    三鶯線捷運工地打架1人倒地 警火速逮捕涉案前員工

    2026/02/26 10:26 記者吳仁捷／新北報導
    新北市捷運三鶯線工地傳出工人持刀尋仇，造成1人輕傷，三峽警方逮獲吳嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市捷運三鶯線工地傳出工人持刀尋仇，造成1人輕傷，三峽警方逮獲吳嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽區捷運三鶯線工地內，25日傳出一起糾紛傷害案，由於是重大公共工程，警方接獲派遣快打警力趕赴現場處置，員警到場時，官姓傷者倒地，送醫確認右耳劃傷、左臂及額頭挫傷，幸無生命危險；警方查訪，5小時內逮獲吳姓嫌犯，初判吳嫌為工地前員工，與官男工作摩擦，離職後持刀尋仇攻擊後逃逸，當天即落網。

    這起三鶯工地攻擊案發生在25日下午3時許，警方到場，將21歲官姓工人送醫，查訪後鎖定25歲吳姓男子涉嫌，吳嫌為工地前員工，因工作理念不合，與官男產生嫌隙，離職後持摺疊刀攻擊官男，踹傷他倒地後逃逸；警方封鎖現場並查扣現場遺留之刀械。

    案發後，三峽分局長許在周相當重視，責成偵查隊、三峽派出所專案小組偵辦，調閱周邊監視器，掌握吳嫌逃逸動線，在案發約5小時後，專案小組於當日7時20分查緝吳嫌到案，全案依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦；網友見狀，也拍下三鶯線工地打架，一人倒地，但警方隨即到場破案。

    三峽分局分局長許再周強調，對於暴力行為絕不容忍，將持續展現快速反應與嚴正執法的決心，呼籲民眾遇有紛爭應理性溝通，以合法方式解決，避免衝突升高。

