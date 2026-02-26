不爽偷內褲被退租！惡房客開車撞屋阻逃生縱火燒死母女殺人罪起訴

許男倒車猛撞民宅阻斷逃生路再縱火，導致母女命喪火窟。（資料照）

台中烏日區一場深夜惡火，揭開一起駭人聽聞的報復殺機，64歲許姓房客因不滿房東不續租，竟在凌晨駕駛貨車倒車猛撞民宅客廳、堵死大門逃生路線再縱火，導致屋內房東的50歲吳姓媳婦與17歲孫女逃生不及，母女雙雙命喪火窟，檢方近日偵結，依殺人等重罪起訴。

檢警調查，許男自2005年起向吳女的林姓婆婆承租房屋，與林家比鄰而居，原本往來正常。直到2025年4月間，雙方因糾紛關係急轉直下，林家寄出存證信函要求終止租約並遷讓返還房屋，還衍生多起民、刑事訴訟，家屬更指控，許男曾涉偷取死者女兒貼身衣物，引爆衝突。自此許心生怨懟，甚至多次深夜焚燒物品、持鐮刀徘徊，行徑詭異。

檢方指出，許男早有預謀，事前準備報廢廂型車，車內放置4公斤汽油、10餘罐噴漆、甲苯溶液、金紙與引信，並備妥鐮刀與噴槍打火機，去年11月3日凌晨近2時，他先確認男屋主不在，屋內僅剩吳女與未成年女兒，隨即剪斷監視器線路，倒車加速猛撞屋門，讓車體卡在客廳阻斷逃生。

隨後他點燃引信，火勢在大量助燃劑催化下瞬間爆燃，烈焰與濃煙迅速吞噬整棟住宅，母女受困2樓吸入大量濃煙並遭嚴重燒燙傷，17歲少女因呼吸道灼傷與一氧化碳中毒，當天凌晨即宣告不治，吳女搶救多日，仍於13日傷重身亡。

檢方認定，許男犯後逃逸，主觀惡性重大，依殺人罪、成年人故意對少年犯殺人罪，以及放火燒燬現供人使用住宅等罪嫌提起公訴，全案將由國民法官審理。

