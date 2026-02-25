埔里森林燒7天才控制、再因強風延燒 面積已達39.94公頃

林保署南投分署人員夜間仍在滅火。（林保署南投分署提供）

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面的林保署林地，小年夜中午起火燃燒，燒了7天才控制，24日又因強風吹起，火再度往上延燒，該片森林地勢陡峭，林保署南投分署60名人員進入日夜不停滅火，加上陸軍航特部和空勤直升機空中投水，因谷風旺盛救火不易，延燒面積已增至39.94公頃。

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面的林保署林地，小年夜中午起火燃燒，經林保署南投分署陸上、空勤總隊和陸軍航特部的空中日夜滅火，陸軍航特部累計投水76架次380噸水，內政部空勤總隊累計投水80架次160噸水，加上南投分署94人次搶救，終於在燒了第7天，21日下午獲得控制，地面人員進行殘火處理，燒燬森林面積未再繼續擴大，延燒面積有29.54公頃。

林保署南投分署表示，昨日埔里的風速變強，發生森林火災的埔里事業區第112林班地殘火再起，並往上延燒，發生火災的林班地地勢陡峭，人員無法直接由山下往上走，而必須繞到另一座山，再從山頂往下走，需步行1.5小時方能抵達火場；且火場燃料多為二葉松、地面腐質層多，救火人員滅火不易致搶救困難。

南投分署也表示，該分署出動60名人員日夜不停滅火和開防火線，防火線已布設2149公尺，昨、今日又有陸軍航特部累計投水101架次（505噸），以及內政部空勤總隊累計投水113架次（226噸），目前還在灌救中，森林延燒面積已增為39.94公頃。

空勤直升機空中投水滅火。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署管轄的埔里事業區林班地，再度因強風延燒。（林保署南投分署提供）

