為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    埔里森林燒7天才控制、再因強風延燒 面積已達39.94公頃

    2026/02/25 16:51 記者陳鳳麗／南投報導
    林保署南投分署人員夜間仍在滅火。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署人員夜間仍在滅火。（林保署南投分署提供）

    南投縣埔里鎮觀音瀑布對面的林保署林地，小年夜中午起火燃燒，燒了7天才控制，24日又因強風吹起，火再度往上延燒，該片森林地勢陡峭，林保署南投分署60名人員進入日夜不停滅火，加上陸軍航特部和空勤直升機空中投水，因谷風旺盛救火不易，延燒面積已增至39.94公頃。

    南投縣埔里鎮觀音瀑布對面的林保署林地，小年夜中午起火燃燒，經林保署南投分署陸上、空勤總隊和陸軍航特部的空中日夜滅火，陸軍航特部累計投水76架次380噸水，內政部空勤總隊累計投水80架次160噸水，加上南投分署94人次搶救，終於在燒了第7天，21日下午獲得控制，地面人員進行殘火處理，燒燬森林面積未再繼續擴大，延燒面積有29.54公頃。

    林保署南投分署表示，昨日埔里的風速變強，發生森林火災的埔里事業區第112林班地殘火再起，並往上延燒，發生火災的林班地地勢陡峭，人員無法直接由山下往上走，而必須繞到另一座山，再從山頂往下走，需步行1.5小時方能抵達火場；且火場燃料多為二葉松、地面腐質層多，救火人員滅火不易致搶救困難。

    南投分署也表示，該分署出動60名人員日夜不停滅火和開防火線，防火線已布設2149公尺，昨、今日又有陸軍航特部累計投水101架次（505噸），以及內政部空勤總隊累計投水113架次（226噸），目前還在灌救中，森林延燒面積已增為39.94公頃。

    空勤直升機空中投水滅火。（林保署南投分署提供）

    空勤直升機空中投水滅火。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署管轄的埔里事業區林班地，再度因強風延燒。（林保署南投分署提供）

    林保署南投分署管轄的埔里事業區林班地，再度因強風延燒。（林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播