為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國持續買伊朗石油 美財政部：已制裁3人9企業

    2026/05/12 07:23 即時新聞／綜合報導
    美國財政部11日宣布制裁3名個人與9家企業，指控其協助伊朗將石油運往中國。圖為美國財政部長貝森特。（美聯社資料照）

    美國財政部11日宣布制裁3名個人與9家企業，指控其協助伊朗將石油運往中國。圖為美國財政部長貝森特。（美聯社資料照）

    美國財政部11日宣布制裁3名個人與9家企業，指控其協助伊朗將石油運往中國，當中4家企業的總部設於香港、4家設於阿拉伯聯合大公國、1家設於阿曼。

    路透報導，美國財政部8日才對協助伊朗採購武器、無人機及彈道飛彈零件的個人與企業實施制裁。

    美國總統川普即將於本月中旬訪問北京，與中國國家主席習近平會面。路透分析，川普將當面向習近平施壓，要求協助解決與伊朗對峙的僵局，以及重新開放重要航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

    美國財政部11日表示，旗下外國資產管制辦公室（OFAC）的新一波制裁，目的是打擊協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的個人與實體。這些對象利用設於經濟管轄較寬鬆地區的一系列人頭公司，協助伊朗石油運銷中國。

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府將持續加強對德黑蘭當局施壓，切斷伊朗政府與軍方用於武器研發、核武計畫或資助區域代理人的資金來源。

    貝森特說：「財政部將持續切斷伊朗政權與金融網路的聯繫，防止其利用這些管道從事恐怖活動，造成全球經濟動盪。」

    美國財政部指出，3名受到制裁的個人均在伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的石油總部任職，透過空殼公司協調付款事宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播