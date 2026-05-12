中國持續買伊朗石油 美財政部：已制裁3人9企業

美國財政部11日宣布制裁3名個人與9家企業，指控其協助伊朗將石油運往中國。圖為美國財政部長貝森特。（美聯社資料照）

美國財政部11日宣布制裁3名個人與9家企業，指控其協助伊朗將石油運往中國，當中4家企業的總部設於香港、4家設於阿拉伯聯合大公國、1家設於阿曼。

路透報導，美國財政部8日才對協助伊朗採購武器、無人機及彈道飛彈零件的個人與企業實施制裁。

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美國總統川普即將於本月中旬訪問北京，與中國國家主席習近平會面。路透分析，川普將當面向習近平施壓，要求協助解決與伊朗對峙的僵局，以及重新開放重要航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

美國財政部11日表示，旗下外國資產管制辦公室（OFAC）的新一波制裁，目的是打擊協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的個人與實體。這些對象利用設於經濟管轄較寬鬆地區的一系列人頭公司，協助伊朗石油運銷中國。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普政府將持續加強對德黑蘭當局施壓，切斷伊朗政府與軍方用於武器研發、核武計畫或資助區域代理人的資金來源。

貝森特說：「財政部將持續切斷伊朗政權與金融網路的聯繫，防止其利用這些管道從事恐怖活動，造成全球經濟動盪。」

美國財政部指出，3名受到制裁的個人均在伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的石油總部任職，透過空殼公司協調付款事宜。

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