酒店妹拒嘿咻翻牆墜樓重傷 通緝犯二審判刑2年

張男帶小姐出場陪酒，酒後失控涉嫌性侵未遂，被高雄高分院判刑。（情境照）

通緝犯張男花上萬元帶陪酒小姐出場，酒後失控在租處涉嫌強行嘿咻，她跑到陽台求救，甚至翻越欄杆脫逃，不慎跌落1樓頭部受重創，高等法院高雄分院依妨害性自主未遂罪，判處他徒刑2年。

判決書指出，2024年9月3日，被告張男以12000元價格，帶被害人A女出場，僅陪酒聊天無性交易，時間為當天晚上10點至隔天清晨6點，她並依約搭乘計程車前往張男位於高市三民區租處。

請繼續往下閱讀...

2人飲酒作樂後，張男酒後失控，突然脫光衣服要求嘿咻被拒，憤而壓制她在床上並緊抱，A女情急之下猛抓其下體，張因疼痛而鬆手，A女即假藉肚子痛躲進廁所，傳送訊息向妹妹求救。後因張男敲廁所逼迫A女出來，再次要求愛愛被拒，雙方發生激烈扭打，她往3樓陽台逃跑、呼救，甚至情急之下跨越陽台欄杆，不慎墜落至1樓，導致顱內出血及顱底骨折，才未遭性侵得逞。

張男辯稱，當天玩骰子遊戲，A女輸要脫衣服，他輸了不想給她200元，2人因而發生衝突，否認有性侵犯行。

高雄高分院據A女等人證詞，認定張男所辯不足採信，依強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年，仍可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法