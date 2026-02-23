詐欺犯判刑5年未執行 想出國娶妻驚覺遭限境 中檢坦承疏失究責

一名施姓男子涉嫌加重詐欺案，遭判刑3年10月定讞，沒想到過了5年都未發監執行，台中地檢署今天坦承行政作業疏漏，承辦人員已進行懲處。（記者陳建志攝）

台中施姓男子2019年間被法院依加重詐欺罪判刑3年10月定讞，不料確定判決竟在台中地檢署「躺了5年」未執行，直到施男要到越南娶妻，發現被限制出境，才知地檢署搞烏龍，施男向監察院陳情全案才曝光；台中地檢署今天坦承行政作業疏漏，強調施男已在2024年7月10日報到入監服刑，該名承辦人員也遭究責，當年的年終考績核予乙等處分。

這名施姓男子，多年前涉嫌加重詐欺案，台中地院在2019年審結，判刑3年10月，同年10月底由台中高分院駁回上訴，判刑確定，但歷經5年都未發監執行，施男為前往越南辦理結婚登記，發現遭限制出境，向監察委員陳情反映此事才曝光，監院調查認為中檢有違失。

中檢：承辦人當年考績打乙等

台中地檢署今天表示，本案並非故意違背法令不予執行，也無怠於執行的情形，是因行政作業疏漏所致。因本案卷宗龐大，且同案被告人數眾多、判決確定時間不一，承辦人員一時未察，未將施姓受刑人一併分案處理，才會發生未及時發出執行命令的狀況。在接獲通報後即刻查證，並在2024年6月6日重新分案發出執行命令，同步啟動全面清查機制及行政調查程序。施姓受刑人已在2024年7月10日報到入監服刑，相關執行程序已依法完成。

中檢指出，外界憂慮是否尚有其他漏未執行情形，當時已完成全面清查，確認並無其他類似案件存在。針對本次行政疏失，已對承辦人員落實究責懲處，列入2024年度平時考核，核予年終考績乙等處分，並將本案列為內部教育訓練案例，設計執行案件檢核例稿，強化案件查核及清點程序，此後案件於歸檔前，均須經股長及承辦檢察官確實覆核，確認無漏未執行的情形後，始得歸檔。

