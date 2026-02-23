為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    受姊姊之託買刮刮樂 越南移工刮出百萬大獎、慷慨發紅包分享喜氣

    2026/02/23 22:41 記者李容萍／桃園報導
    越南移工青年受姊姊請託，在桃園市大溪區中央路「金發財彩券」挑了一張1000元的「1200萬大吉利」刮刮樂，意外刮出百萬大獎，店家放鞭炮慶祝。（金發財彩提供）

    桃園市大溪區中央路「金發財彩券」，平時常有越南移工在下班後結伴來試手氣。2月22日春節連假最後一天晚上8點多，又有5、6名越南移工一起走進店裡，其中一名20多歲的越南籍青年，由於姊姊請託協助購買，隨手挑了一張1000元的「1200萬大吉利」刮刮樂，沒想到下一秒整間店瞬間歡喜炸鍋。

    據了解，這名越南籍青年刮到一半突然從椅子上跳起來，用不太流利的中文狂喊：「中100萬！中100萬！」現場民眾先是愣住，接著全都圍了過來；店員幫忙刷條碼時，投注機顯示「未授權彩券 請到指定銀行兌換」，氣氛瞬間緊張到最高點。當時彩券行代理人林子喬立刻拿起彩券仔細核對，幾秒後確認…真的中了100萬元！

    現場20多名顧客瞬間歡呼，整間店像跨年一樣沸騰，店家當場點燃長長一串鞭炮慶祝，劈哩啪啦的聲音整條街都聽得到，路過民眾紛紛停下腳步圍觀。

    讓人感動的是，這名幸運的越南移工表示，這張刮刮樂其實是幫姊姊買的，他會把100萬元交給姊姊。通知姊姊的當下，她開心的說：見者有份，包20個小紅包發給現場民眾分享喜氣，整間店充滿過年的歡樂氣氛。

