外界關注「林宅血案」 國安局：全數解密

國安局將列管的政治檔案全數移交檔案局。外界關注是否包含當年的「林宅血案」，國安局說，民國81年以前政治檔案，與林宅案有直接或間接相關的檔卷，已在歷年及本次清查中全數解密，並移交國發會檔案局。

國安局今天說，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，在歷經1年4個月的自主清查後，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，並於今（23）日將實體檔案併同電子影像檔移交國發會檔案局。

國安局說，這是依照蔡明彥局長「面對歷史、還原真相」及「1件不留、1字不遮」指導原則，進行本次戒嚴時期政治檔案的清查解密及移交作業，期盼將臺灣民主發展脈絡，以及國家歷史記憶永續傳遞，並展現國安局「服膺憲法」、「依法行政」的工作信念。

民進黨立委范雲說，沒有真相就無法和解；台灣的民主要深化、台灣的社會要團結，除了澈底開放政治檔案、歷史真相的研究與重建，對台灣轉型正義落實至關重要。

范雲也特別對蔡局長領導下國安局關於政治檔案「一件不留、一字不遮」的處理原則表示肯定。這也是她跟民間團體長期以來的訴求跟努力。

檔案解密工作繁重，范雲最後也特別要對所有辛苦的相關工作人員與一起推動的民團表達感謝。

