以塔羅牌算立院未來2年 沈伯洋：狀況恐不好 須嚴防傅崐萁傾中

民進黨立委沈伯洋（後右二）到台南立委王定宇服務處，以抽算塔羅牌方式與民眾親切互動。（記者王俊忠攝）

民進黨立委沈伯洋23日下午造訪同黨立委王定宇台南東區服務處，他以過去多年學用塔羅牌輔導青少年的豐富經驗，接受與會民眾提問互動。有民眾問未來兩年立法院的情況？沈伯洋抽出3張牌、還在說明第3張牌之前略停頓幾秒，並少見地抽出第4張牌，因為前3張牌有兩張要離開的牌，他坦白解釋未來2年立法院狀況恐怕真的不好！

談到立法院，沈伯洋略感無奈地表示，過去兩年在立法院真的過得很累，他從塔羅牌抽出3張牌後說，其中有兩張是要離開的牌，意味是要撤退；而第3張牌金幣，是指家庭圓滿之意，但如家庭圓滿，按理不會想離開才對，卻出現兩張要離開的牌，意味立法院狀況不太好。

請繼續往下閱讀...

他說，不想太悲觀，再抽出第4張牌，結果是1張力量的牌。沈解讀可能是要他當充滿力量的人，不要被不好的客觀環境影響，這樣看起來，立法院狀況沒有很好。

對於自己遭到中國政府在全球通緝，沈伯洋直言，中國政府就是要制裁對中國有威脅的人，中國想不費一兵一卒侵吞台灣，那就是簽和平協議，但一旦簽下和平協議，就像西藏一樣，請大家看看如今西藏變成什麼狀況，而台灣問題也會被中國「國內化」，國際間難以干預，那就完了！

沈伯洋警惕台灣尤其不能主動與中國簽和平協議，他很擔心國民黨立委傅崐萁會帶領立院過半數的立委到中國去簽和平協議，他在2022年台灣地方選舉就看出傅崐萁與高金素梅兩人到各地助選，像傅到彰化、雲林助選都把資本帶進去，傅到處站台佈局的情況，真的很危險，今年底地方大選，台灣選民不能再犯如此錯誤！

沈伯洋並為有意參選台南東區市議員的王定宇女助理卓佩于以塔羅牌估算民進黨內初選民調的時間，因為民進黨台南市議員初選民調已排定在3月9日至15日期間，沈抽出3張牌估指卓的初選民調日落在3月10日，但未再抽牌算卓能否通過初選。在與民眾玩牌互動後，沈伯洋陪卓佩于騎單車在東區掃街拜票，他說，卓是年輕新人、成大碩士，有機會為民進黨在台南東區爭得第2席議員，希望大家於民調日在家顧電話、挺卓佩于。同黨南關線市議員陳皇宇、參加中西區、北區市議員初選的林建南都陪同騎單車掃街。

民進黨立委沈伯洋（前左）陪角逐台南市議員黨內初選的卓佩于（前右）等人騎單車在東區掃街拜票。（王定宇服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法