    從烏來拖吊到市區竟被開價10萬 女車主憤而報警

    2026/02/21 12:41 記者楊心慧／台北報導
    一名44歲林姓女車主不滿拖吊業者所開立的拖吊費用過高，發生爭執進而報警。（記者楊心慧翻攝）

    新北市新店區中興路一段57之3號前本月18日下午發生一起拖吊費用爭議引發的爭吵糾紛。一名44歲林姓女車主不滿拖吊業者所開立的拖吊費用過高，發生爭執進而報警，警方到場後告知此案屬民事消費糾紛，但若後續認為有侵害刑法的法益可至派出所提告。另外，拖吊車車身噴漆未更新被依道路交通管理處罰條例製單告發。

    有民眾日前於網路上爆料，春節期間請拖吊從烏來拖到市區被開價10萬，認為價格過高，兩名拖吊業者1月23日也因拖吊機車被開價45000元上新聞。

    針對本月18日的案件，新北市警察局新店分局表示，當日16時36分接獲110通報指稱現場有人爭吵，立即派遣碧潭派出所員警到場處理。

    據了解，44歲林姓女車主因不滿拖吊業者所開立的拖吊費用過高，雙方當場發生爭執，警方指出，業者於拖吊前曾以照片方式傳送相關車況及價格資訊，但林女表示，因價格與照片一併傳送，未特別注意內容，事後認為收費過高，雙方因此起口角。

    警方到場後說明，此案屬於民事消費糾紛範疇，建議雙方循消費申訴或協調機制處理，若認為有涉及刑事責任，可另行提出告訴。林女表示將先與業者協調，若協調不成且認有侵害刑法上法益，將再行提告。

    此外，警方現場查驗拖吊車時發現車身噴漆號碼與車牌號碼不符，經比對行照與大牌號碼相符，確認車輛資料無誤，但因車身噴漆未更新，仍依道路交通管理處罰條例第16條第1項第4款製單告發。

