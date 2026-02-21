我談判團隊分析川普政府關稅5大殺招 定案核心目標

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，據了解，行政團隊連夜分析，並啟動應變分析，其實美國高院審議期間，談判團隊就曾分析，川普政府還有五大殺招。政院並定案核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及232最惠國待遇成果，並且應對301調查。（路透資料照）

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用1974年「貿易法」第122條款，對所有進口貨加徵10%關稅。據了解，行政團隊連夜分析，並啟動應變分析，其實美國高院審議期間，談判團隊就曾分析，川普政府還有五大殺招。政院並定案核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及232最惠國待遇成果，並且應對301調查。

知情人士透露，美國最高法院裁定川普關稅違法，行政團隊隨即啟動應變分析，包括駐外單位搜集美方文件、122條款內容，美方公布的聲明及高院判決文件等。行政院經貿辦連夜分析之外，副院長鄭麗君帶領的台美經貿小組也就相關情事進行盤整，政院隨即召開內部會議討論接下來的變局與應對，並定案核心目標，就是要確保目前取得的相對優勢以及232最惠國待遇成果，並且應對301調查。

該名人士表示，其實美國高院審議期間，談判團隊就曾分析，川普政府還有五大殺招，除正在進行的232條款調查之外，還有台灣人耳熟能詳的301條款，此外還有201條款、338條款，再來就是今天川普宣布的122條款。

他解釋，122條款雖只能生效150天，但真正的大殺器232條款美國早就開始使用，2018年川普就開始對鋼鋁徵收達232關稅，去年甚至提高到50%，此外台灣也曾經因為盜版、軟體盜用等問題被列入301條款，80年代甚至因為嚴重逆差，被美國祭出特別301條款，台灣因此調整金融政策，並建立智慧財產法。

