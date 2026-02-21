「鴛鴦大盜」專門潛入工地偷電纜 跑來北市犯案踢到鐵板

陳、曹犯案後騎車離去。（記者王冠仁翻攝）

32歲陳姓男子與31歲曹姓女友，兩人是橫行雙北地區工地、專偷電纜線變賣的鴛鴦大盜，他們看準近來銅價上漲，也打算在農曆春節前「拚現金」，於是日前跑到台北市一處工地，偷走20多捆、價值10萬多元的電纜。不過，他們這次踢到鐵板，因為警方獲報後立刻佈線追查，並在他們住處外埋伏，趁他們深夜時刻要外出作案時當場逮到人。

北市警中正一分局博愛路派出所在春節前接獲報案，漢口街一處工地的負責人告訴警方，工地內有20多捆電纜遭人竊走，不僅造成財物損失，更嚴重影響工程進度。

警方獲報後調閱監視器畫面追查，發現當天凌晨時刻，有一輛可疑機車自工地附近離開，警方根據機車離去動線追查，輾轉鎖定32歲陳姓男子與31歲曹姓女友涉有重嫌，於是循線前往其新北市新莊區住處外埋伏。

員警從清晨守候至入夜，歷經數10小時的馬拉松式埋伏，終於在夜間時分發現兩人疑似正準備再度外出作案，員警立即上前出示拘票圍捕，並於其住處起獲作案用之破壞剪、剝皮鉗等相關工具。

警方說，陳、曹看準近期銅價上漲，於是專門在雙北地區的工地偷電纜，他們的慣用手法就是趁著深夜、凌晨時刻，騎機車四處尋找工地，一旦鎖定目標，還會刻意將機車停放在遠處，以徒步方式潛入工地行竊，利用破壞剪切斷電纜後竊走，再拿去銷贓變現。警方除了將兩人依竊盜罪嫌送辦，同時也將追查其銷贓管道。

中正一分局呼籲，工地物料應妥善收納上鎖，建議加裝高效能監視系統或聘請專人加強夜間巡守。若民眾發現周邊有可疑人、事、物，請立即撥打 110 報案，透過警民合作守護財產安全，不讓宵小有可乘之機。

警方將陳、曹送辦。（記者王冠仁翻攝）

陳、曹潛入漢口街的工地偷電纜。（記者王冠仁翻攝）

