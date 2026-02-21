川普關稅被判違法 許毓仁提3重點：美最在意維持承諾可信、政策連貫

許毓仁發文直言，台灣要把「不確定性」壓到最低，讓供應鏈穩定成為雙方共同利益，他也強調華府最在意的不是台灣是否有爭論，而是台灣是否能在爭論後仍維持政策連貫與承諾可信。圖為示意圖。（路透）

美國最高法院宣判美國總統川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的「對等關稅」違法，引發國際關注，民眾黨主席黃國昌質疑川普違憲濫權，國民黨立委翁曉玲更稱「立院已無審查必要」。前國民黨立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁則發文直言，台灣要把「不確定性」壓到最低，讓供應鏈穩定成為雙方共同利益，他也強調華府最在意的不是台灣是否有爭論，而是台灣是否能在爭論後仍維持政策連貫與承諾可信。

許毓仁在臉書發文指出，川普關稅被最高法院卡住後，白宮立刻改用其他法源推回「全球 10%」臨時附加稅。對台灣來說，重點不是稅率本身，而是如何面對後續不確定性。白宮已確認習近平與川普將在3/31–4/2會晤。對華府政策圈而言，這場峰會的關鍵不只在議題本身，而在「時間壓力」下雙方期待的成果和施壓力道的改變。

許毓仁分析，在川普的關稅政策受挫之下，北京更傾向提出多議題打包：關稅、科技出口限制、芬太尼與關鍵礦物、以及施壓川普對台灣相關的軍售與挺台行動克制，會被放進同一個交換框架。北京知道：在峰會期間，白宮更急迫想要對「可見成果」的需求更高，提出交易的可能性越高。

台灣要怎麼「對華府說話」才有效？許毓仁對此提出三點建言。其一，針對台灣關鍵輸美品項，要求白宮清楚公布並可執行的口徑：分類、豁免、期限、例外處理與轉換規則。因為這波10%是以《1974貿易法》122條的150天臨時工具推出，企業最需要的是穩定的「操作手冊」。企業最怕的是規則一變、整條供應鏈被迫重談；台灣要把「不確定性」壓到最低，讓供應鏈穩定成為雙方共同利益。

許毓仁強調，政府部分要盤點輸美產品可能豁免項、合約關稅分攤條款、與在美庫存/轉運節點，先把「重談成本」降到最低。

其二，對外要呈現「監督可以更嚴，但方向一致、履約一致」。華府最在意的不是台灣是否有爭論，而是台灣是否能在爭論後仍維持政策連貫與承諾可信。內部越分裂，外部越容易把台灣視為可被調節的變數。美國財政部長貝森特接受媒體專訪時更特別提到，「盟友應該要履行合約（honor the deal）, 否則川普總統擁有拒絕（embargo）貨物進入市場的權利」

其三，台灣要讓華府理解：台海穩定不是可以用來換取短期中美貿易降溫的籌碼，而是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件。

