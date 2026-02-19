為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北市119報案量年破34萬件 消防局：惡意謊報最高罰5萬

    2026/02/19 20:57 記者姚岳宏／台北報導
    北市119報案量年破34萬件，消防局表示惡意謊報最高罰5萬元。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市消防局119救災救護指揮中心每日平均接獲近千通報案電話，是守護市民安全的第一道防線，為確保救災資源能精準用於緊急時刻，消防局呼籲民眾務必珍惜資源，將119留給最需要的人，若有惡意騷擾或謊報情事，將依《消防法》開罰，最高可處新台幣5萬元罰鍰。

    根據統計，台北市消防局2025年受理報案電話高達34萬2965通，平均每日需處理約940通電話，其中包含火災4831件、救護13萬2193件及其他案件1萬2078件；119救災救護指揮中心每日接獲大量報案，若遇有心人士無故撥打或謊報火警、災害及人命救助，不僅會導致真正亟待救援的民眾錯失「黃金救援時間」，更造成救災人力與車輛的無謂浪費。

    為確保救災資源精準運用，台北市消防局重申，惡意「謊報」不僅虛耗救災資源，延誤他人黃金救援時間，可依《消防法》第36條規定，無故撥打119者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

    消防局也強調，法律處分是針對「蓄意騷擾」，若基於善意，因發現疑似火煙、異味而熱心通報，即便事後確認為「誤報」亦不會受罰，請大眾發揮守望相助精神，將119資源留給真正急迫的需求者。

