為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    迷途驚魂！初一晚山區失聯 三峽警消寒夜搜山救回釣客

    2026/02/18 11:45 記者楊心慧／台北報導
    新北市三峽警分局於晚間7時許接獲報案，指一名男子前往有木里舊橋頭周邊山區釣魚後失聯。（記者楊心慧翻攝）

    新北市三峽警分局於晚間7時許接獲報案，指一名男子前往有木里舊橋頭周邊山區釣魚後失聯。（記者楊心慧翻攝）

    新北市三峽區昨（17）日晚間傳出山區迷途驚魂！三峽警分局於晚間7時許接獲報案，指稱一名男子下午獨自前往有木里舊橋頭周邊山區釣魚後失聯，家屬多次撥打電話始終無法聯繫，擔心入夜後山區危險重重，焦急報警求助；所幸晚間9時許，警消人員終於順利尋獲陳男，並一路陪同引導安全下山。

    據了解，54年次的陳姓男子於17日下午4時許獨自入山釣魚，未料天色轉暗後，因對地形不熟，加上山區光線不足，一時迷失方向；隨著夜色漸濃，山區氣溫下降，家屬憂心不已。

    三峽分局插角派出所獲報後，所長陳明麟立即率警員魏昌隆趕赴現場，並結合消防與義消共10餘人展開搜救。夜間山區視線不佳、地勢崎嶇、夜間氣溫偏低，搜救人員分區縝密搜索，不敢有絲毫鬆懈。

    警消人員終於在21時許順利尋獲陳男，並一路陪同引導安全下山。經現場初步檢視，陳男意識清楚、行動無礙，身體沒有明顯外傷，無需送醫治療，家屬見到人平安歸來，這才放下心中大石，頻頻向警消表達感謝，感謝警消人員於春節期間仍迅速動員、積極搜救，最終平安帶回家人。

    三峽警分局提醒，民眾從事登山或山區活動前，務必事先規劃路線並告知親友行程，避免單獨入山，並留意日照與天候變化，確保通訊設備電量充足，以降低迷途風險、確保自身安全，尤其夜間山區氣溫驟降，極易發生失溫等危險情況，務必提高警覺。

    陳男最終獲救。（記者楊心慧翻攝）

    陳男最終獲救。（記者楊心慧翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播