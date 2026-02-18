迷途驚魂！初一晚山區失聯 三峽警消寒夜搜山救回釣客

新北市三峽警分局於晚間7時許接獲報案，指一名男子前往有木里舊橋頭周邊山區釣魚後失聯。（記者楊心慧翻攝）

新北市三峽區昨（17）日晚間傳出山區迷途驚魂！三峽警分局於晚間7時許接獲報案，指稱一名男子下午獨自前往有木里舊橋頭周邊山區釣魚後失聯，家屬多次撥打電話始終無法聯繫，擔心入夜後山區危險重重，焦急報警求助；所幸晚間9時許，警消人員終於順利尋獲陳男，並一路陪同引導安全下山。

據了解，54年次的陳姓男子於17日下午4時許獨自入山釣魚，未料天色轉暗後，因對地形不熟，加上山區光線不足，一時迷失方向；隨著夜色漸濃，山區氣溫下降，家屬憂心不已。

三峽分局插角派出所獲報後，所長陳明麟立即率警員魏昌隆趕赴現場，並結合消防與義消共10餘人展開搜救。夜間山區視線不佳、地勢崎嶇、夜間氣溫偏低，搜救人員分區縝密搜索，不敢有絲毫鬆懈。

警消人員終於在21時許順利尋獲陳男，並一路陪同引導安全下山。經現場初步檢視，陳男意識清楚、行動無礙，身體沒有明顯外傷，無需送醫治療，家屬見到人平安歸來，這才放下心中大石，頻頻向警消表達感謝，感謝警消人員於春節期間仍迅速動員、積極搜救，最終平安帶回家人。

三峽警分局提醒，民眾從事登山或山區活動前，務必事先規劃路線並告知親友行程，避免單獨入山，並留意日照與天候變化，確保通訊設備電量充足，以降低迷途風險、確保自身安全，尤其夜間山區氣溫驟降，極易發生失溫等危險情況，務必提高警覺。

陳男最終獲救。（記者楊心慧翻攝）

