喪屍煙彈氾濫暴增20倍！ 新北警「唾液快篩」42天抓832件毒駕

2025年11月20日毒品唾液快篩上路後，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件。（新北市刑事警察大隊提供）

俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」濫用情形急速升溫，據新北市警方統計顯示，2024年下半年查獲依托咪酯毒品案件133件，佔全般毒品案件3.85%；然而到2025年全年，查獲件數暴增至2740件，高達31.16%，顯示依托咪酯已成為近年成長最快的新興毒品之一，新北警「唾液快篩」2025年底上路後成效佳，42天抓832件毒駕，將持續採購毒品唾液快篩試劑，強化打擊毒駕作為。

施用依托咪酯後常出現意識不清、突發性肌肉失衡及感知扭曲等症狀，行為難以預測，若仍執意駕駛上路，對其他用路人將造成重大威脅。

為強化防制毒駕，交通部與內政部已於2025年11月完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修訂，明定可對駕駛人實施毒品唾液快篩檢測，並規範拒測處罰程序，必要時可當場移置保管車輛，達到人車分離效果，遏止潛在事故發生，相關措施自2025年11月20日正式上路。

根據新北警數據顯示，新制實施後成效立現，自毒品唾液快篩上路至2025年底止，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件，占2025年全年取締件數1769件的47%；今年迄今（截至2月12日止）已查獲602件。新北警表示，將持續採購毒品唾液快篩試劑，強化第一線執法量能，確保打擊毒駕作為不中斷。

新北市刑大大隊長黃國師強調，毒駕已列為重點查緝項目，警方將持續高強度取締，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，警方肩負維護治安重任，永遠站在守護市民安全的第一線。

