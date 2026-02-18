為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    喪屍煙彈氾濫暴增20倍！ 新北警「唾液快篩」42天抓832件毒駕

    2026/02/18 12:09 記者楊心慧／台北報導
    2025年11月20日毒品唾液快篩上路後，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件。（新北市刑事警察大隊提供）

    2025年11月20日毒品唾液快篩上路後，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件。（新北市刑事警察大隊提供）

    俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」濫用情形急速升溫，據新北市警方統計顯示，2024年下半年查獲依托咪酯毒品案件133件，佔全般毒品案件3.85%；然而到2025年全年，查獲件數暴增至2740件，高達31.16%，顯示依托咪酯已成為近年成長最快的新興毒品之一，新北警「唾液快篩」2025年底上路後成效佳，42天抓832件毒駕，將持續採購毒品唾液快篩試劑，強化打擊毒駕作為。

    施用依托咪酯後常出現意識不清、突發性肌肉失衡及感知扭曲等症狀，行為難以預測，若仍執意駕駛上路，對其他用路人將造成重大威脅。

    為強化防制毒駕，交通部與內政部已於2025年11月完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修訂，明定可對駕駛人實施毒品唾液快篩檢測，並規範拒測處罰程序，必要時可當場移置保管車輛，達到人車分離效果，遏止潛在事故發生，相關措施自2025年11月20日正式上路。

    根據新北警數據顯示，新制實施後成效立現，自毒品唾液快篩上路至2025年底止，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件，占2025年全年取締件數1769件的47%；今年迄今（截至2月12日止）已查獲602件。新北警表示，將持續採購毒品唾液快篩試劑，強化第一線執法量能，確保打擊毒駕作為不中斷。

    新北市刑大大隊長黃國師強調，毒駕已列為重點查緝項目，警方將持續高強度取締，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，警方肩負維護治安重任，永遠站在守護市民安全的第一線。

    2025年11月20日毒品唾液快篩上路後，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件。（新北市刑事警察大隊提供）

    2025年11月20日毒品唾液快篩上路後，短短42天內，新北警即查獲毒駕案件832件。（新北市刑事警察大隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播