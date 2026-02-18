中正一分局春節進駐華山園區 機動派出所馬力全開反詐

中正第一分局為因應馬年春節連假，由忠孝東路派出所結合民防中隊進駐華山文創園區設置機動派出所。（記者鄭景議翻攝）

台北市警局中正第一分局為因應馬年春節連假，由忠孝東路派出所結合民防中隊進駐華山文創園區設置機動派出所。警方今日指出，為落實今年度加強重要節日安全維護工作，現場除了強化巡守密度，更鎖定2026年盛行的AI深偽技術等新型詐騙加強宣導，提醒民眾在春節期間務必守住荷包，落實「馬路識詐、馬路守財」，讓大家能平安順遂迎新春。

中正第一分局表示，春節前夕是詐騙與扒竊的高峰期，本次行動以治安平穩、交通順暢、民眾安心為3大主軸。根據最新統計，常見詐騙手法前4名依序為網路購物、假投資、解除分期付款及假交友；其中假投資詐騙的財損金額高居首位，占總財損超過6成以上。警方強調，2026年詐騙集團更結合AI與即時化技術，利用深偽視訊冒充親友，或誘導下載APP授權轉帳，手法日益精細導致財損增加迅速。

請繼續往下閱讀...

為此，忠孝東路派出所員警與民防夥伴在園區內積極宣導，呼籲民眾建立家庭通關密語以辨識身分，並堅持「不點連結」原則。警方提醒，凡是遇到要求金錢、個資或操作ATM、網銀，且出現「保證獲利」、「監管帳戶」、「緊急匯款」或「偵查不公開」等關鍵字，高機率就是詐騙，應立即掛斷並撥打165反詐專線或110報案電話查證。

中正第一分局強調，春節期間警力與民力將持續結合，強化華山文創園區等人潮聚集處所的巡守工作，透過機動派出所的設置，提供即時的安全維護與諮詢服務。警方表示，守住財產安全就是守住團圓的喜氣，警方將用行動守護市民，確保馬年新春期間「財不外流」，讓市民安心逛街放心過年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法