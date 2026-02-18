為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中正一分局春節進駐華山園區 機動派出所馬力全開反詐

    2026/02/18 11:29 記者鄭景議／台北報導
    中正第一分局為因應馬年春節連假，由忠孝東路派出所結合民防中隊進駐華山文創園區設置機動派出所。（記者鄭景議翻攝）

    中正第一分局為因應馬年春節連假，由忠孝東路派出所結合民防中隊進駐華山文創園區設置機動派出所。（記者鄭景議翻攝）

    台北市警局中正第一分局為因應馬年春節連假，由忠孝東路派出所結合民防中隊進駐華山文創園區設置機動派出所。警方今日指出，為落實今年度加強重要節日安全維護工作，現場除了強化巡守密度，更鎖定2026年盛行的AI深偽技術等新型詐騙加強宣導，提醒民眾在春節期間務必守住荷包，落實「馬路識詐、馬路守財」，讓大家能平安順遂迎新春。

    中正第一分局表示，春節前夕是詐騙與扒竊的高峰期，本次行動以治安平穩、交通順暢、民眾安心為3大主軸。根據最新統計，常見詐騙手法前4名依序為網路購物、假投資、解除分期付款及假交友；其中假投資詐騙的財損金額高居首位，占總財損超過6成以上。警方強調，2026年詐騙集團更結合AI與即時化技術，利用深偽視訊冒充親友，或誘導下載APP授權轉帳，手法日益精細導致財損增加迅速。

    為此，忠孝東路派出所員警與民防夥伴在園區內積極宣導，呼籲民眾建立家庭通關密語以辨識身分，並堅持「不點連結」原則。警方提醒，凡是遇到要求金錢、個資或操作ATM、網銀，且出現「保證獲利」、「監管帳戶」、「緊急匯款」或「偵查不公開」等關鍵字，高機率就是詐騙，應立即掛斷並撥打165反詐專線或110報案電話查證。

    中正第一分局強調，春節期間警力與民力將持續結合，強化華山文創園區等人潮聚集處所的巡守工作，透過機動派出所的設置，提供即時的安全維護與諮詢服務。警方表示，守住財產安全就是守住團圓的喜氣，警方將用行動守護市民，確保馬年新春期間「財不外流」，讓市民安心逛街放心過年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播