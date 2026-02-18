不再是甘迺迪藍！川普欽定空軍一號新塗裝 紅白藍金打破 60年傳統

川普於2025年1月就職舞會上，持軍刀切開頂端置有「空軍一號」新設計模型的慶祝蛋糕。（法新社資料照）

美國空軍正式宣布行政專機新塗裝，下一代「空軍一號」將捨棄自甘迺迪（JFK）時代沿用60年的淺藍、白色系設計，改採紅白、深藍與金色。此舉不僅終結美學傳統，更實質復活川普先前因機身散熱安全疑慮而一度遭擱置的個人配色方案。

《路透》報導指出，新的塗裝方案將應用於代號VC-25B的波音747-8i戰略行政專機。這套配色方案大幅參考了川普於第一任期提出的構想，雖然該計畫在2022年曾因深藍色塗裝可能導致機身過熱、增加額外冷卻工程成本而被拜登政府取消，但隨著川普重返白宮，這套具備濃厚個人色彩的「強人配色」正式回歸，終結了由甘迺迪夫人賈桂琳（Jackie Kennedy）親自挑選的優雅配色傳統。

除了兩架研發中的主機，這套新塗裝也將同步應用於4架波音757-200（軍用代號 C-32）改裝機，這些飛機主要負責運載副總統、內閣成員及國會議員。

專機研發延遲4年 靠卡達贈禮救火

儘管塗裝方案已定，但新機隊的交付進度仍面臨困境。波音公司（Boeing）與美國空軍簽署的39億美元（約新台幣1.22兆元）固定價格合約已出現嚴重延誤，目前預期交付時間已推遲4年至2028年，總開發成本預估將突破50億美元（約新台幣1570億元）。

為解機隊老化燃眉之急，美軍委託 L3Harris 改裝卡達贈送的豪華747作為臨時專機，強化通訊與防衛系統；另斥資125.6億元收購兩架二手747-8供人員訓練與零件支援。

深藍漆料潛藏吸熱風險，恐衝擊專機精密電子與防禦系統的穩定性。美軍尚未揭露如何克服熱能管理難題，新設計是否引發額外工程負擔仍待後續驗證。

