人氣超旺！雲林這3間廟新春2天湧入百萬人

北港朝天宮從初一開廟門到今天中午湧入逾3、40萬人次，廟前中山路萬頭鑽動。（記者黃淑莉攝）

春節國人習俗到廟宇走春祈福，北港媽祖廟朝天宮、財神廟武德宮從大年初一開廟門到今（18）日中午湧入6、70萬人次，朝天宮廟前中山路1、200公尺萬頭鑽動；另西螺福興宮也是人擠人，廟方統計昨天初一至今總人次約30萬人，估計這2天雲林這3家廟宇就吸引百萬人潮，預估明、後天還有一波人潮。

今天一早雲林陽光露臉，朝天宮即湧入人潮，廟方人員表示，昨天、今天人潮滿滿，都是全家人一起來參拜祈求新的一年平安健康，今年天氣很好，人比去年更多，從大年初一子時開廟門至今天上午的人潮已3、40萬人。

朝天宮周邊街道萬頭攢動，店家及攤商忙到手沒停過，店家說，過年期間是平常的5倍，年前都已提到備貨，這幾天也僱用多名工讀生幫忙。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，朝天宮從大年初一子時開廟門至農曆3月23日媽祖聖誕日都不關廟門，今年春節連假期間在廟後方的文化館第2展廳展出朝天宮第1代、第2代祖媽轎，以及人間國寶彩繪大師洪平順為朝天宮新繪製的7組新門神，歡迎走春民眾前往參觀。

武德宮是全台財神開基祖廟，新春是許多民眾拜財神首選，初一開廟門後參拜人廟穿流不息，廟方表示，習俗上年初四接神日，廟方將在19日深夜11點迎財神，預估19、20日2天參拜信眾會更多，另外，20日晚上9點15分至10點45日有迎財神新春晚會，邀請知名歌手齊豫帶來眾人熟悉的橄欖樹等代表歌曲。

西螺福興宮初一開廟門排隊領美金紅包人龍長達600公尺，廟前延平老街熱鬧滾滾，初二一早許多太平媽契子女回娘家，廟方說，以AI辨識統計，初一到今天中午約有30多萬人次。

西螺福興宮走春祈福人潮湧入。（福興宮提供）

