最好的新年禮物！大安警化身福爾摩斯靠「鷹眼」攔運將尋回生日驚喜

歲末年終將至，正當家家戶戶準備過年時，有一名女子卻在搭乘計程車後，不慎將裝有重要「生日禮物」的行李箱遺留在車上。由於當時路邊攔停，民眾完全未記下車號，心急如焚地向台北市大安分局新生南路派出所報案；員警發揮鷹眼精神，在茫茫車海中鎖定特徵，最終順利聯繫上運將送回行李，讓這份珍貴的生日禮物能在大年初一前奇蹟歸主。

大安分局新生南路派出所日前接獲民眾求助，指稱其自信義區飯店搭乘計程車前往東門商圈餐廳用餐，下車後才驚覺隨身行李箱仍留在後座，返身尋找時計程車早已沒入車流不見蹤影。由於該車並非透過App叫車，而是路邊隨手招停，民眾未能提供關鍵車號，只能憑模糊印象求援。

受理員警獲報後，隨即調閱民眾上下車沿線的監視器畫面。儘管監視器死角多且車流量大，但員警仍耐心比對車型、行駛路線及細微車輛特徵，最終成功鎖定該輛計程車並聯繫上司機。司機接獲警方致電後，隨即清點車後座，確認行李箱確實遺落在內，並配合將物品送回派出所。

經清點，行李箱內物品完整無缺。失主見到行李箱完好如初，情緒激動地向員警致謝，並稱箱內裝著極具紀念意義的生日禮物，失而復得讓她十分感動。

大安分局提醒，搭乘大眾運輸或計程車下車前，務必再次確認隨身物品已帶離，以避免遺落車內；如有需要，可至鄰近派出所尋求幫助，員警本於視民如親之精神，將全力協助。

