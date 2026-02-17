為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    鎖定通緝犯藏匿地點逮人 警意外破獲喪屍毒品分裝場

    2026/02/17 11:21 記者陸運鋒／新北報導
    警方在屋內發現毒品海洛因、哈密瓜錠及安非他命等各式毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方在屋內發現毒品海洛因、哈密瓜錠及安非他命等各式毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    通緝犯王姓男子及馬姓、宋姓男子等3人，涉嫌在新北三重區一處民宅私設毒品分裝場，蘆洲警分局年前鎖定王嫌行蹤前往逮人，經搜索後，赫然發現改造手槍、毒品海洛因及哈密瓜錠等，此外，還有喪屍毒品原料及分裝工具等證物，讓警方原本只是抓通緝犯，卻意外破獲毒品分裝場，詢後將王等3人移送偵辦。

    警方調查，集賢派出所年前掌握新北地檢署發布過失傷害通緝犯王嫌行蹤，派出4名員警循線至三重區富華街一處民宅按門鈴，經60歲馬姓及51歲宋姓租客同意開門後，入內逮捕48歲王嫌。

    警方表示，現場經附帶搜索後，查扣改造手槍1把、一級海洛因1包（毛重0.59公克）、二級毒品哈密瓜錠2袋（毛重293.5公克）、安非他命3包（毛重1.62公克）及安非他命吸食器3組。

    此外，警方發現該處根本就是毒品分裝場，另搜出依托咪酯菸彈1顆、依托咪酯粉末1包（毛重1.28公克）、依托咪酯菸油2罐、依托咪酯殘渣殼43顆、丙二醇1罐、混合添加料2罐、封膜機、分裝漏勺、分裝滴管、分裝針筒、分裝瓶2個、分裝袋、過篩工具等證物。

    警方說，新興毒品哈密瓜錠常以安非他命、愷他命、一粒眠等二、三、四級毒品加以混合，再加上哈密瓜果汁粉，吸引青少年購買，成分複雜可能引起藥物交互作用，導致中樞神經異常興奮，進而休克死亡。

    另依托咪酯原為醫療用麻醉藥，有不肖人士將其加入電子菸油（丙二醇），使用後容易出現恍惚、情緒易怒、行為紊亂、語無倫次，甚至出現像殭屍般渾身顫抖的肌躍症，俗稱「喪屍菸彈」。

    警方指出，全案將王、馬、宋等3人，分別依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及交通過失傷害通緝移送新北地檢偵辦，將擴大追查毒品原物料來源。

    蘆洲分局警方前往三重逮通緝犯，同時在屋內搜出改造手槍。（記者陸運鋒翻攝）

    蘆洲分局警方前往三重逮通緝犯，同時在屋內搜出改造手槍。（記者陸運鋒翻攝）

