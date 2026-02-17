除夕夜火光沖天！苗栗山林狂燒7小時 疑爆竹釀禍

苗栗縣西湖鄉二湖村昨（16）日除夕夜發生山林火警。（民眾提供）

苗栗縣西湖鄉二湖村昨（16）日除夕夜發生山林火警，火勢蔓延至後龍鎮，經消防人車馳援，花費7個小時於今天凌晨1點多將火勢撲滅，不排除為民眾施放爆竹引發；消防局統計昨天上午8點至今天上午8點，計受理21件火警通報，幾乎都是雜草火警，籲請民眾注意爆竹施放安全。

苗栗縣消防局於昨天晚間6點40分獲報，指西湖鄉二湖村一帶發生山林火警，派遣人車前往灌救，消防人員到場發現大面積雜草起火燃燒，且一旁有民宅，隨即布水線防護火勢逼近。

請繼續往下閱讀...

惟受風勢助長，及當地丘陵地形偏離主要道路，也沒有產業道路，消防人車難以靠近，撲滅困難，並延燒到後龍鎮地區，經動員13車25人灌救，火勢於今天凌晨1點多撲滅，不排除為民眾施放爆竹引發。

消防局統計昨天上午8點至今天上午8點，計受理21件火警通報，幾乎都是雜草火警，並研判應都為施放爆竹引燃，籲請民眾注意爆竹施放安全，共同維護春節平安。

苗栗縣西湖鄉二湖村昨（16）日除夕夜發生山林火警，火勢蔓延至後龍鎮，消防花費7個小時於今天凌晨1點多將火勢撲滅。（民眾提供）

消防車趕赴灌救。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法