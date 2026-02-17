日本大胃女王偕賴清德開箱總統府 嗑100顆水餃樂喊「想住台灣」

總統賴清德邀請日本大胃王女星Angela佐藤與YouTuber Iku老師開箱總統府，並準備水餃款待。（總統府提供）

台灣目前正值農曆春節，總統賴清德日前特別邀請日本大胃王女星Angela佐藤與日本YouTuber Iku老師，共同開箱總統府，一行人在總統府紀念品中心挑選創意小物，並互贈家鄉伴手禮，Angela也輕鬆完食賴總統準備的100顆水餃，並相約要再到夜市品嚐美食，展現台日緊密的友好關係。

賴清德與兩位訪賓首先前往紀念品中心，賴總統以日文歡迎兩人到訪台灣，並自曝過去常在電視上看過Angela的節目，非常欽佩，能見到本人更是十分開心；Angela也說，能見到總統是她「活了50年來最開心的時刻，比大胃王獲勝還要更開心」。

為了推廣台灣特色，賴清德親自擔任導覽員，並挑選多項具台灣意象的伴手禮致贈，包括「未來做總統」筆袋、紅色漁夫帽、台灣造型菜瓜布、帆布袋、總統府茄芷袋及台灣帽T等；得知Iku老師育有1名5歲女兒，賴清德也特別挑選「未來做總統」包屁衣致贈，讓Iku老師直呼，「台灣的伴手禮，由台灣的總統來選，太厲害了。」

隨後，三人轉往交誼廳一同享用象徵招財進寶的「元寶」，考量Angela的食量，賴清德特別準備100顆水餃款待，席間賴總統聊起過去曾造訪Angela的故鄉北海道，對當地海鮮與「白色戀人」餅乾印象深刻；Angela也準備一大袋北海道伴手禮，包括日本漫畫《黃金神威》聯名的紅豆麵包、白色戀人等，以及Iku老師在日本出版的「台灣華語教科書」；賴則以皮蛋口味的餅乾、總統府限定乖乖、鳳梨酥及烏魚子等台灣特色零食回禮。

Iku老師提到，每當日本遭遇問題，台灣總是一直支持日本；賴總統回應，台灣也是一樣，無論是地震、颱風，日本始終支持著台灣，過去台灣鳳梨面臨外銷困境時，時任日本首相安倍晉三也全力推銷，這種深厚感情「就像家人一樣」。

Angela表示，她想為台灣出一份力，吃遍台灣美食，並向日本的大家好好宣傳，賴總統也大方邀約，要在Angela訪台期間，招待她遍嚐9攤夜市美食，讓她興奮直呼「想要在台灣住下來」，談話的同時Angela也輕鬆完食100顆水餃，讓賴總統親眼見識她的驚人食量，最後，3人一同向觀眾拜年，祝賀新年快樂，氣氛溫馨和樂。

Angela佐藤輕鬆完食100顆水餃。（總統府提供）

賴清德親自擔任導覽員，並挑選多項具台灣意象的伴手禮致贈Angela佐藤與Iku老師。（總統府提供）

