李四川初一搶頭香赴板橋拜廟 黃國昌連跑6宮廟：雙方保持良好聯繫

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌大年初一大早展開新北宮廟參拜行程，今（17日）將接連走訪新莊、板橋共6間廟宇祈福；而對手、台北市副市長李四川今天一早也到板橋後埔土地公廟祈福，引發外界關注李在為新北選戰提前暖身。對此，黃國昌表示，雙方保持良好聯繫，認為民主政治應是理性、良性的君子競爭，盼透過競爭為新北市民組成最好的治理團隊。

黃國昌今天與同黨籍議員陳世軒一早先到新莊武聖廟參拜，隨後再到地藏庵、慈祐宮，下午則會與新北市板橋區市議員參選人林子宇到板橋慈惠宮、接雲寺、深丘福德宮等廟宇祈福。會前被媒體問及李四川早上就清晨2點就現身在板橋的宮廟，也相當於李四川在新北第一個跑宮廟的行程，怎麼看李四川動起來了？

黃國昌指出，其實跟李四川彼此之間，都有很好的聯繫，昨天他也有跟李四川通電話，他們對於新北未來的整個願景、想法，也都敞開心胸，彼此願意交換意見。他覺得民主政治就是一場君子之爭，在好的、理性、良性的競爭下，幫新北市民組成一個最好的團隊，他相信這才是新北市民的福氣。他也祝福李四川離開台北市以後，接下來在新北市的行程都能夠順利。

談到此次行程，黃國昌表示，今天大年初一，非常高興跟新北市在地的議員陳世軒一起來武聖廟參拜，那希望新的一年大家馬到成功，一馬當先，事事順利。那展望台灣未來新的一年，希望社會可以更祥和，那台灣大家共同努力，守護好這個美麗家園。

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌表示，雙方保持良好聯繫，認為民主政治應是理性、良性的君子競爭，盼透過競爭為新北市民組成最好的治理團隊。（記者羅國嘉攝）

