    李四川參選新北市長 蔣萬安聯動傳情「歌單」有彩蛋

    2026/02/17 11:16 記者何玉華／台北報導
    蔣萬安與李四川在KTV挑戰中，展現默契。（截圖自蔣萬安臉書影片）

    台北市副市長李四川將於2月底請辭，3月投入新北市長選舉。過去被問到相關問題總以唱歌「甲你攬牢牢」回應的台北市長蔣萬安，今（17）在臉書等相關社群公布一段他與李四川「KTV」開唱專屬歌單的影片，蔣萬安唱出一路回應有關李四川參選問題的歌曲，最後還有彩蛋解密李四的拿手歌。

    蔣萬安在李四川宣布辭職的臉書貼文下留言「開放大家點歌」，他會在過年時間好好練歌，不少網友為他選歌。蔣萬安歌單今天在個人社群揭曉，包括「甲你攬牢牢」、「我願意」、「愛拚才會贏」、「告白氣球」等，李四川也唱了台語的「海波浪」， 兩人的互動相當有趣，蔣萬安難得公開展現活潑、動感的一面。

    蔣萬安在影片中被問到是不是很喜歡唱歌時說「還好」，隨即被李四川吐槽「什麼還好！他時常唱歌啊～什麼還好」；對於常常以唱歌回應記者的追問，他說「音樂才能表達我真正內心的想法，只能意會，無法言傳」用歌聲代表他的心，李四川則在一旁說「有聽懂」。

    李四川也在臉書分享對兩人KTV對唱的心情說，蔣萬安每次對他的事，都用歌聲來回答，但他沒有市長的歌喉，無法用歌聲回應，但有聽懂意思，就像「連杯酒」的歌詞：「不管為什麼，不管什麼事，咱們在一起就是福氣呀！」。

    蔣萬安與李四川在KTV挑戰中，展現默契。（截圖自蔣萬安臉書影片）

    台北市副市長李四川初一凌晨到板橋後埔土地公廟拜拜，發了1000多個紅包。李四川提供）

    熱門推播