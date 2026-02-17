鄭麗文除夕撞鐘「紅繩劇烈抖動」 馬英九當年曾直接拉斷

施景中今提到，鄭麗文這段經歷讓他想起前總統馬英九到法鼓山撞擊法華鐘時，結果紅繩斷裂。（中央社）

國民黨主席鄭麗文昨（16日）深夜出席法鼓山撞鐘活動祈福儀式，手中紅繩在儀式中兩度劇烈抖動，詭異景象在網路上掀起熱議。台大婦產科名醫施景中今（17日）早在臉書發文提到，鄭麗文這段經歷讓他想起前總統馬英九之前到法鼓山撞擊法華鐘時發生紅繩斷裂情形。

施景中在臉書分享網友「Kenny Chen」的臉書貼文，並提到鄭麗文手握紅繩時，紅繩真的自己在抖動，彷彿想要掙脫，她似乎也開始驚怕，心神不寧。施景中想起：「好多年前馬英九前總統除夕來此撞擊法華鐘，結果紅繩斷裂。這個法華鐘是佛門至寶，看起來非常有靈性。」

施景中許下新年願望：「願國民黨氣數快到盡頭，灰飛煙滅，才能安慰那些犧牲的台灣英靈，也才是台灣的福氣。新年新希望。阿彌陀佛。」

文章下方也吸引許多網友留言：「紅繩想掙脫她的手，超明顯。」、「真的是很….不得不信啊！」、「真的動來動去的欸……」、「真的是嚇到了，不像裝的，馬英九當時也是花容失色。」、「好驚人！紅繩真的在抖動，桌上的部分也有抖。」

當時身分為國民黨總統候選人的馬英九2008年7日在法鼓山撞鐘祈福時，則是不小心把繩子拉斷，有人解讀為「不祥之兆」，後續繼續走廟參拜的馬英九對此「意外」解釋說：「我是把台灣厄運拉掉，將來開運的時候已經到了。」

馬英九在「2008除夕撞鐘祈福典禮」，敲響法華鍾，不過馬英九用力過猛將繩子扯斷，場面尷尬。（資料照）

